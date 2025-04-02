Бодрящего налью: россияне из кофеен переходят на кофе дома

Рынок кофе в российском общепите переживает заметный спад: в марте продажи упали на 20%. Причины снижения связываются с ростом цен на зерно и изменением предпочтений россиян. Как изменилась ситуация в отрасли, что происходит с мировыми ценами на кофе и какие перспективы ждут рынок — в материале «Известий».

Сколько стоит кофе

По данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», на которое ссылается «РИА Новости», в среднем чек на кофе вырос на 15%, а количество продаж упало на 20%. Цена на капучино, латте и эспрессо увеличилась на 8%, 6% и 4% соответственно. Американо подорожал на 16% . Было изучено 2,5 млн чеков, выданных в разных заведениях по всей стране в период с 1 по 31 марта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» сделали запросы в Минсельхоз, Минпромторг, а также Россельхознадзор по поводу изменения цен в заведениях и общей ситуации на рынке, однако на момент публикации ответы не были получены. В Россельхознадзоре заявили, что данные вопросы не относятся к компетенции ведомства.

Опрошенные аналитики и эксперты связывают снижение продаж с несколькими факторами: ростом цен на зерно на мировом рынке, снижением потребительской активности, а также изменением предпочтений россиян. Тем не менее кофейная индустрия не стоит на месте — развивается сегмент спешелти-кофе, который остается востребованным не только в Москве, но и в регионах.

Как менялись цены на кофе

Цены на кофе на мировом рынке начали расти осенью 2023 года и в настоящее время достигли рекордно высоких показателей, заявил «Известиям» доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Денис Терновский.

— В текущих условиях именно продавцы диктуют правила игры, тогда как покупатели оказались в менее выгодной позиции, — считает собеседник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

С ним согласен эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, ситуация с мировыми ценами на кофе в I квартале 2025 года характеризовалась рекордными уровнями. В феврале цены на арабику достигали $4,26 за фунт (приблизительно $9400 за тонну), а на робусту — $5600–5800 за тонну.

— Несмотря на некоторое снижение к концу квартала с пиковых значений, цены остаются на экстремально высоком уровне. Основными факторами, влияющими на стоимость, являются продолжающийся дефицит сырья и отсутствие существенного улучшения погодных условий. Рост мирового спроса, особенно в Азии, продолжает опережать предложение, что поддерживает цены на уровне, превышающем уровень годовой давности более чем в два раза , — рассказал Антон Тренин.

Цены упадут только к осени

Аналитики ожидают, что глобальный рынок кофе ожидает продолжение роста цен, а снижение начнется к осени. Дальнейшая динамика будет зависеть от климатических факторов и состояния урожая в ключевых странах-производителях, таких как Бразилия и Вьетнам , подчеркнул Антон Тренин.

— При позитивном сценарии, если урожай в текущем сезоне в этих странах окажется лучше ожидаемого и производство стабилизируется, цены могут начать снижаться более выраженно к осени из-за спада ажиотажа на биржах. Однако резкого падения вряд ли можно ожидать до конца года, поскольку запасы остаются низкими, — заявил он.

В ближайшие несколько месяцев цены на кофе, скорее всего, будут только расти, отметил главный аналитик агентства «ВМТ Консалт» Даниил Иванин. Снижение запасов сырья, сокращение объемов производства привели к тому, что в феврале 2025 года цены на арабику достигли 47-летнего максимума.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Технический анализ текущих ценовых графиков показывает, что рынки арабики и робусты находятся в состоянии перекупленности, что может привести к коррекции цен в ближайшие несколько месяцев. Однако фундаментальные факторы, такие как продолжающиеся проблемы с поставками и низкие запасы, поддерживают высокий уровень цен, — отметил аналитик.

Учитывая эти факторы, прогнозируем, что в апреле 2025 года цены на арабику и робусту останутся на повышенных уровнях с возможными периодами волатильности. «Потребителям следует быть готовыми к сохранению высоких цен на кофе в розничной торговле», — говорит аналитик.

Экономия отразилась на продажах в общепите

Основной драйвер падения продаж кофе в российском общепите — это сочетание увеличения стоимости и экономии, считает Антон Тренин из АКРА.

— Россияне, столкнувшись с удорожанием кофе на фоне высоких мировых цен и общей инфляции, могли пересмотреть свои привычки, отдавая предпочтение домашнему потреблению напитка. Люди, привыкшие к ежедневному кофе, возможно, предпочли покупать зерна или растворимый кофе для дома , где стоимость чашки значительно ниже, чем в предприятиях общественного питания, — говорит Тренин.

По его словам, конкуренция с другими форматами, такими как кофе при магазинах и АЗС, где цены несколько ниже, чем в традиционных кофейнях, могла оттянуть часть аудитории. Также развитие сервисов доставки еды и напитков могло повлиять на привычку заказывать кофе непосредственно в этих местах.

Однако в последние годы в Москве и других регионах активно развивается сегмент спешелти-кофе. Это места, где в приготовлении напитков используют кофе высокого класса, который получил оценку 80 баллов или выше по стобалльной шкале Ассоциации спешелти-кофе (Specialty Coffee Association, или SCA) , рассказал Даниил Иванин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Цены на сырье для этого вида кофеен также растут в связи с общим увеличением стоимости сырья.

В Москве и Санкт-Петербурге спешелти-кофейни представляют собой устоявшийся тренд, у которого есть лояльная аудитория, в крупных городах этот сегмент активно развивается и набирает популярность, также отметил Антон Тренин.

Аналитик считает, что в небольших городах данный вид пока менее развит из-за низкой осведомленности о спешелти-культуре и предпочтения более доступного кофе на фоне меньшей покупательской способности, хотя сегмент и имеет потенциал для некоторого роста.

— В целом по стране доля таких кофеен относительно невелика, в том числе ввиду более высокой стоимости напитков, — резюмирует эксперт.