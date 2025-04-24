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В Госдуме рассказали об ожиданиях от возможной встречи Путина и Уиткоффа

Депутат ГД Новиков: Путин и Уиткофф могут обсудить накопившиеся проблемы
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ходе возможной встречи будут, скорее всего, обсуждать проблемы, которые накопились в российско-американских отношениях. Такое мнение депутат Госдумы Дмитрий Новиков высказал в четверг, 24 апреля.

«Мы должны понимать, что по-прежнему находимся на предварительной стадии выработки подходов к преодолению проблем, накопившихся в отношениях двух стран. И преодоление невозможно без полноформатного обсуждения больших и сложных вопросов с выходом на конкретные решения», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

По словам Новикова, поэтому команда президента США Дональда Трампа регулярно направляет к российской стороне переговорщиков, открытых для обсуждения всех вопросов, в том числе и связанных с украинским конфликтом.

«Те, кто отвечает за выработку внешнеполитического курса США, пытаются подобрать ключи к решению проблемы в рамках диалога с Россией. Не исключаю и того, что в Вашингтоне, действительно, прорабатывают вариант выхода из переговорного процесса по Украине. В таком случае вся нагрузка ляжет на Евросоюз, которому в конечном итоге снова не останется ничего, кроме как обратиться к Трампу», — заключил парламентарий.

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Ранее, 23 апреля, портал Axios сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным может состояться 25 апреля, передает RT.

22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф приедет в Россию на текущей неделе для продолжения переговоров с Путиным, сообщает 360.ru. По ее словам, спецпосланник президента США и сам Трамп считают, что продвижение переговоров по урегулированию конфликта на Украине происходит в правильном направлении.

Тогда же о планах Уиткоффа посетить Москву сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом он не уточнил, в какой конкретно день американский спецпосланник планирует приехать.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Уиткоффа и президента РФ. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.

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