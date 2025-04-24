В Дагестане ребенка госпитализировали после укуса собаки за голову

Годовалую девочку госпитализировали в Дагестане после укуса собаки. Об этом 24 апреля сообщил источник «Известий».

Уточняется, что инцидент произошел 23 апреля в Махачкале.

«Домашняя собака породы стаффорд (Американский стаффордширский терьер. — Ред.) укусила ребенка за волосистую часть головы», — пояснил собеседник.

В отношении родителей девочки составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

18 апреля стало известно, что стая собак напала на ребенка в Курганской области. Уточнялось, что инцидент произошел в поселке Восточный. Группа собак атаковала несовершеннолетнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы. В результате нападения у пострадавшей были обнаружены раны. Возбуждено уголовное дело.