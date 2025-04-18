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По факту нападения подростка на учительницу в подмосковной школе возбудили дело

Стая собак напала на ребенка в Курганской области

СК возбудил уголовное дело после нападения собак на ребенка в Курганской области
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Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
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Стая собак напала на ребенка в Курганской области, возбуждено уголовное дело. Об этом 18 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел 15 апреля в поселке Восточный. Группа собак атаковала несовершеннолетнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы. В результате нападения у пострадавшей были обнаружены раны.

«По поручению Председателя Следственного комитета России следственным отделом по г. Курган регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — указано в канале ведомства.

По версии следствия, инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Кургана в области отлова безнадзорных животных и обеспечения безопасности граждан.

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16 апреля полиция Перми начала проверку после сообщений о нападении двух собак бойцовской породы на мужчину у здания городского предприятия. Уточняется, что хозяин животных приехал на предприятие на собеседование. На время своего отсутствия он привязал питомцев к забору без намордников. Однако два пса смогли сорваться с привязи и с лаем напали на прохожего, вцепившись в мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы рук и был госпитализирован. Охранник предприятия после увиденного умер на месте от инфаркта.

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