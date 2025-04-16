В Перми полиция начала проверку после нападения бойцовских собак на мужчину

Полиция Перми проводит проверку после сообщений о нападении двух собак бойцовской породы на мужчину у здания городского предприятия, сообщили 16 апреля в главном управлении МВД по региону.

«В Свердловский отдел полиции от очевидца поступило сообщение о том, что прохожего покусали собаки. Личность владельца собак установлена. Пострадавший мужчина 1989 года рождения госпитализирован с травмой руки. Проводится проверка», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Инцидент произошел накануне, во вторник, 15 апреля. По данным источника «Известий», хозяин собак приехал на предприятие на собеседование. На время своего отсутствия он привязал животных к забору без намордников. Однако два пса смогли сорваться с привязи и с лаем напали на прохожего, вцепившись в мужчину.

Животных от пострадавшего удалось отогнать очевидцам происшествия. Мужчина после укусов собак получил тяжелые травмы рук и был госпитализирован. Охранник предприятия после увиденного умер на месте от инфаркта.

5 апреля депутат Госдумы (ГД) Амир Хамитов сообщил, что намерен предложить введение пожизненных выплат пострадавшим от нападения собак за счет их хозяев. По его идее владелец собаки должен пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Эта сумма, считает парламентарий, если не покроет расходы на лечение, то заставит хозяев животных задуматься, что дешевле — пожизненная выплата или намордник.

По данным на март, нападения бродячих собак на людей зафиксировали в 24 российских регионах. За первые месяцы 2025 года от укусов пострадали более 30 человек, в том числе дети. Таким образом, проблема нападения безнадзорных животных по-прежнему остается актуальной.