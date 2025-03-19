Что делать при встрече с агрессивной собакой на улице

С начала года случаи нападения бродячих собак на людей зафиксировали в 24 российских регионах. За несколько месяцев 2025 года от укусов пострадали более 30 человек, в том числе дети. Это говорит о том, что проблема нападения безнадзорных животных по-прежнему остается актуальной. Что делать при нападении собаки на улице и куда сообщать об агрессивных животных в своем городе, рассказывают «Известия».

Как избежать нападения бродячей собаки

Обычно бездомные собаки не нападают на человека без повода, особенно если собака одна. Наибольшую опасность представляют стаи собак, даже если в ней всего две-три особи. Но зная причины возможного агрессивного поведения животного, можно распознать опасность и избежать нападения.

В основном бродячие собаки обитают у теплотрасс, на пустырях, в парках и во дворах, где их прикармливают неравнодушные жители. Однако со временем собаки привыкают к месту, где их кормят. Они начинают считать эту территорию своей и охраняют от чужаков. Любое вторжение может быть рассмотрено животным как опасность и, как результат, привести к агрессии.

Свое недовольство собака показывает рычанием или лаем. Если при этом она не делает никаких движений в сторону человека, достаточно спокойно пройти мимо или обойти это место, не привлекая к себе излишнего внимания. Когда же животное двигается на проходящего, рыча и поджав уши, это первый признак опасности.

В этом случае важно не делать никаких резких движений, тем более не отвечать агрессией, кричать или пытаться убежать. Собака воспримет данные действия как сигнал к нападению. Отходить следует медленно, не поворачиваясь к собаке спиной и не смотря ей в глаза. Самое важное — сохранять хладнокровие, стараясь не проявлять испуга.

Что делать при нападении собаки на улице

Если собака всё же напала, от нее следует отбиваться подручными средствами, выставив впереди себя любой предмет — пакет, зонт или сумку, так как собаки впиваются зубами в то, что находится к ним ближе всего. Также можно попытаться задобрить ее едой в надежде, что она переключит свое внимание на пищу.

Кидаться же в агрессивно настроенное животное камнями или палками — не самое лучшее решение, если это не кирпич или булыжник, а меткость защищающегося на высоком уровне. Но камень можно взять в руки и нанести удар по голове или корпусу при непосредственном контакте с животным. Еще можно бросить в глаза горсть земли или песка. Также в качестве защиты подойдет верхняя одежда. Например, можно снять куртку и, крепко держа ее в руках, позволить собаке в нее вцепиться, медленно удаляясь в укрытие.

Если при себе есть перцовый баллончик, электрошокер или ультразвуковое устройство для отпугивания собак, то лучше воспользоваться ими. Остановить животное можно и с помощью простого фонарика в телефоне. Его нужно направить собаке в глаза. Это на время ее ослепит и позволит удалиться на более безопасное расстояние.

Однако против стаи такие методы эффективны не всегда, поскольку мощности приборов может не хватить на большое количество животных. Здесь важно не дать себя окружить и сбить с ног. Нужно плотно прижаться спиной к ближайшему дереву, стене или забору, защищая лицо и шею — наиболее уязвимые места, укусы на которых чреваты серьезными последствиями, и позвать на помощь.

Что делать при укусе бродячей собаки

Первое, что нужно сделать при укусе собаки, — тщательно промыть рану водой, желательно с мыльным раствором, и сразу же обратиться в ближайший травмпункт. Если раны большие, необходимо звонить в скорую по номеру 103.

Обращаться за медицинской помощью нужно, даже если повреждения не кажутся серьезными. В рану могла попасть инфекция, в том числе вирус бешенства — болезни, смертельно опасной для человека. Далее следует провести курс прививок, назначенный врачом. Успех вакцинации зависит от того, насколько быстро пострадавший обратился к врачу.

При этом граждан с заболеваниями нервной системы, аллергией, беременных женщин, а также привитых другими прививками в течение последних двух месяцев могут оставить в стационаре для дальнейшего обследования и наблюдения.

Куда сообщить о бродячих собаках

В случае обнаружения бродячих собак необходимо связаться с органами местного самоуправления. В частности, заявку на их отлов можно сделать в управе или в ГБУ «Жилищник». Там же можно узнать, кто занимается отловом бродячих собак в конкретном районе.

Также можно обратиться в департамент городского хозяйства или воспользоваться онлайн-сервисом для жалоб в своем регионе. Безнадзорных собак отловят и поместят в приют. Это нужно не только для безопасности людей, но и для здоровья и защиты самих животных.

Ранее «Известия» писали, что в Чувашии предложили разработать критерии признания агрессивности бродячих собак.