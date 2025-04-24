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Внук Церетели отметил вклад скульптора в искусство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Скульптор Зураб Церетели подарил миру огромное достояние произведений искусства, работа для него была смыслом жизни. Об этом 24 апреля «Известиям» сообщил внук художника-монументалиста вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели.

«Работа — это была вся жизнь. Он до последнего творил и делал всё на благо искусства, на благо людей, на благо человечества, на благо академии <… > Он подарил миру огромное достояние произведений искусства, которые все со смыслом, все с глубоким переживанием мира и добра», — поделился он.

По словам младшего Церетели, его дедушка был не только выдающимся творцом, но и главой семейства, примером для подражания подрастающего поколения, а главное — другом.

Вице-президент Российской академии художеств подчеркнул, что Зураб Церетели всегда был активен и начинал свой день с работы, а также всегда пребывал в хорошем настроении, любил жизнь и искренне стремился дарить добро. Он выразил уверенность в том, что смерть скульптора является большой утратой не только для семьи, но и для всего человечества.

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Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели прошла в Москве в храме Христа Спасителя накануне. Почтить память Церетели пришли родные, близкие и поклонники творчества скульптора. На церемонию также доставили венки от президента России Владимира Путина и администрации главы государства.

О смерти художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели стало известно 22 апреля. Ему был 91 год.

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