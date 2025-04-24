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Эксперт усомнилась в целесообразности штрафов за аренду жилья без договора

Эксперт Радченко: штрафы за аренду жилья без договора могут быть неэффективными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Введение штрафов за аренду жилья без договора может оказаться неэффективным. Только 10% квартир сдаются официально, а выявить остальные случаи практически невозможно. Об этом рассказала «Известиям» 24 апреля президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Накануне сообщалось, что группа депутатов Госдумы направила на заключение в кабинет министров России законопроект, предлагающий ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без заключения договора.

«Точных цифр никто не назовет, но эмпирически можно вычислить: лишь каждая десятая квартира сдается по договору. Желание депутатов ввести штрафы бессмысленно — как доказать, что жилье сдают неофициально? Это нереально», — сказала Радченко.

Эксперт отметила, что ситуация вряд ли изменится, поскольку никто не станет ходить по соседям и выяснять, кто здесь живет. Разве что если арендаторы нарушают порядок — но для этого уже есть другие механизмы.

По мнению специалиста, основная проблема заключается в налоговой системе. В России налоги за работников уплачивает работодатель, тогда как в Европе это делает сам гражданин. Хотя там налоги высокие, аренда жилья вычитается из налогооблагаемой базы. Арендатор предоставляет договор в налоговые органы и платит налог только с оставшейся суммы. Таким образом государство поддерживает арендаторов, но арендодатели также обязаны уплачивать налоги. Вся система функционирует прозрачно.

«Вместо штрафов и запретов депутатам стоит посмотреть в корень проблемы. Хорошие решения уже придуманы, нужно лишь перенять опыт», — подытожила Радченко.

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Аналитики ГК «Развитие» 20 апреля рассказали о росте спроса на рынке аренды недвижимости. Они отметили, что число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 года выросло на 4,2%, в сравнении с концом 2024 года — на 28%.

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