В Госдуме предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
Группа депутатов Госдумы направила на заключение в кабинет министров России законопроект, предлагающий ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без заключения договора. Об этом 24 апреля сообщили «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Так, для граждан предлагается ввести штраф 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — 10–20 тыс. рублей, а для юридических лиц — 20–50 тыс. рублей. Также в проекте предусмотрены штрафы за сдачу жилого помещения в аренду без письменного согласия соседей.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимира Кошелева, основная цель таких предложений состоит в стимулировании собственников к заключению договоров аренды в соответствии с законодательством. Он также подчеркнул, что органам власти важно понимать, что за человек поселился в квартире, в которой он не прописан и не зарегистрирован.
«Собственники жилых помещений в многоквартирном доме, безусловно, вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Однако сдача квартир в наем посуточно зачастую становится нарушением прав иных собственников помещений в МКД на комфортные условия проживания и становится причиной возникновения риска нанесения ущерба объектам общего имущества в МКД», — говорится в пояснительной записке к законопроекту от 23 апреля.
Аналитики ГК «Развитие» 20 апреля рассказали о росте спроса на рынке аренды недвижимости. Они отметили, что число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 года выросло на 4,2%, в сравнении с концом 2024 года — на 28%.