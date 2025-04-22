Домашняя беда: оглашен приговор по делу 5 тыс. обманутых дольщиков

Черемушкинский райсуд Москвы 21 апреля вынес приговор трем сотрудникам компании «Квартстрой». По версии следствия, от ее действий пострадали 5 тыс. участников долевого строительства. На счету компании 88 недостроев и проблемы с расходованием средств по 50 объектам — фигурантам дела вменили нецелевые траты более чем на 2,4 млрд рублей. Следствие полагает, что деньги шли на сторонние проекты, а около 500 млн были просто похищены. Как работала схема и получили ли обманутые дольщики квартиры — в материале «Известий».

В чем обвиняли сотрудников «Квартстроя»

Нецелевом расходовании средств при строительстве 50 жилых домов и ущерб свыше 2,4 млрд рублей — по этим обвинениям Черемушкинский райсуд Москвы 21 апреля вынес приговор в отношении трех сотрудников компании «Квартстрой». На скамье подсудимых оказались вице-президент компании Александр Байгушев, финансовый директор Марина Локтева и топ-менеджер Наталья Сергеева.

Дело «Квартстроя» возбудили в 2017 году, его первой фигуранткой стала директор филиала компании «Квартстрой» Анастасия Одинокова. Она полностью признала вину и дала показания на остальных участников преступной схемы. Вместе с ней тогда же задержали бывшего гендиректора ООО «Квартстрой Центр» Сергея Жмаева. В августе 2023 года суд признал его виновным и назначил три года условного срока.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Обвиняемые по делу, которое рассматривалось в суде сейчас, занимали руководящие должности в ООО «УК «Квартстрой» и ООО «Квартстрой-НН». По версии следствия, они в 2012–2017 годах использовали не по целевому назначению более 2,4 млрд рублей, полученных от более чем 5 тыс. участников долевого строительства пяти жилых комплексов в Волгограде, Нижегородской и Московской областях — направили эти деньги на финансирование других проектов, а 490 млн рублей и вовсе похитили.

Кроме того, обвинение полагает, что фигуранты дела успели легализовать 98 млн рублей — перевели их на счета волгоградского филиала компании. Еще одним организатором схемы, по версии следствия, был председатель совета директоров «Квартстроя» Александр Делис.

Доследственная проверка показала, что девелопер заключал с гражданами договоры уступки прав требований с нарушением норм федерального закона о долевом строительстве. Размер причиненного ущерба оценен в 87 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела часть дочерних компаний «Квартстроя» обанкротилась: в марте 2018 года это случилось с ООО «Квартстрой Центр», в феврале 2019 года — с ООО «Инвестиционная компания «Квартстрой-НН».

Суд приговорил Байгушева к семи годам лишения свободы, Локтеву — к шести, Сергееву — к пяти. Женщинам предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения их детьми 14 лет. А вице-президента компании взяли под стражу в зале суда.

Также суд на два года и шесть месяцев лишил обвиняемых права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск «Фонда развития территорий» на сумму причиненного ущерба — 2,4 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Гражданские иски, заявленные потерпевшими — участниками долевого строительства, переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства», — уточнили в пресс-службе суда.

Предварительное следствие в отношении скрывшихся от следствия соучастников продолжается.

Получили ли обманутые дольщики квартиры

Не все обманутые дольщики до сих пор получили жилье, выяснили «Известия». Так, например, строительство ЖК «На Гончарова» в Нижнем Новгороде до сих пор не завершено. Комплекс включает пять домов и 747 квартир. Его строительство приостановлено с весны 2017 года.

Изначально застройщиком выступало ООО «ИК «Квартстрой-НН», которое в феврале 2019 года признали банкротом.

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Для восстановления прав обманутых дольщиков ответственность за ввод в эксплуатацию недостроенных домов взял на себя «Фонд развития территорий», созданный правительством РФ, на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. В феврале 2025 года фонд выставил на аукцион относящиеся к ЖК участки земли стоимостью почти почти 2 млрд рублей. Но торги признали несостоявшимися — никто не подал заявку на участие в них.

В этом же регионе находился самый крупный долгострой с обманутыми дольщиками — ЖК «Новинки Smart City». Его первого застройщика — ООО «Квартстрой Центр» признали банкротом в 2018 году. О завершении строительства ЖК пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина сообщила только в ноябре 2023 года.

Два дома еще одного жилищного объекта компании в Нижнем Новгороде — ЖК «Квартал Европейский» — дольщики решили достроить на собственные средства. Оставшиеся два также достраивались до осени 2023 года.

В Нижегородской области строительство ЖК «Университетский» в 2022 году завершила «Дирекция по строительству». Хотя возводить его начинал «Квартстрой».

В Волгоградской области жителей ЖК «Парк Европейский» стали заселять в квартиры только в 2020 году. Его строили с 2012 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Общее количество недостроев, которые после себя оставил «Квартстрой» — 88 многоквартирных домов.

Сейчас в едином реестре проблемных объектов — 101 здание в 24 регионах. Работы не выполнили 57 застройщиков.

Что грозит скрывающимся от следствия

Бежавшие из России сотрудники «Квартстроя» могут скрыться в Европе, предположил в беседе с «Известиям» адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры» Альберт Халеян.

Экстрадиция россиянина, совершившего преступление на родине, возможна по договоренности сторон, отметил адвокат Виталий Ульяненко.

Россия может направить иностранному государству запрос о выдаче преследуемого на основании международного договора. Но страна, где человек скрывается, вправе отказать в его выдаче, если посчитает, что его действия не представляют угрозы для страны, подчеркнул Ульяненко.

По словам Альберт Халеян, Европа традиционно не спешит выдавать подозреваемых, особенно если запрос сопровождается политическим контекстом.

— Для экстрадиции потребуется подтверждение со стороны России конкретных эпизодов, признаваемых преступными в обеих странах, — добавил Альберт Халеян.

Внедрение новой системы жилищного финансирования позволило частично решить проблему обманутых дольщиков, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— Она построена на принципе запрета передавать средства застройщику напрямую, — уточнил эксперт. — Граждане передают деньги банку, откуда они зачисляются на эскроу-счета. Снять с них средства можно только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Раньше недобросовестные застройщики напрямую получали деньги от дольщиков, пускали их на финансирование сторонних проектов, а иногда попросту присваивали, что и приводило к обману.