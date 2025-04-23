Акулы растерзали отца четверых детей у побережья Израиля
В Израиле обнаружили останки дайвера, который стал жертвой нападения акул, об этом 23 апреля сообщает агентство Associated Press (AP).
Полиция страны заявила, что останки, найденные на месте нападения акулы на средиземноморском побережье страны, соответствуют телу мужчины. По информации AP, погибший — 40-летний Барак Цах, отец четверых детей.
«Барак вошел в воду, чтобы нырнуть и снять акул, а не кормить их или играть с ними», — рассказала жена погибшего Сарит Цах.
Стая находящихся под угрозой исчезновения темных и песчаных акул уже много лет плавает недалеко от этого района. Купание на пляже строго запрещено, но пловцы все равно заходят в воду, отмечает агентство.
По словам главы морских рейнджеров Управления природы и парков Израиля Игаля Бен-Ари, это было всего лишь третье зафиксированное нападение акулы в стране. Израильские власти закрыли этот пляж и близлежащие после атаки хищной рыбы.
Ранее, 17 апреля, российская туристка пострадала из-за нападения акулы во время экскурсии на Мальдивах. По словам девушки, инцидент произошел ближе к завершению экскурсии, после получаса плавания с акулами.