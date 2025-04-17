Российская туристка рассказала о нападении акулы на Мальдивах

Российская туристка пострадала в результате нападения акулы на Мальдивах. Об этом 17 апреля она рассказала «Известиям».

«В какой-то момент я просто увидела резко, за несколько секунд, что она [акула] прямо открывает рот, уже на меня плывет, я ее левой рукой оттолкнула, и за счет этого укус оказался рваным, и рана тоже была рваная. Но она прямо сильно прокусила», — сказала девушка.

Девушка добавила, что четыре года назад уже была на подобной экскурсии. В этот раз всё проходило стандартно, в погружении участвовали около 15–20 отдыхающих, два сопровождающих провели инструктаж. Инцидент произошел ближе к завершению экскурсии, после получаса плавания с акулами.

«Обезболили действительно плохо, с медициной там не очень», — пояснила Екатерина.

По словам Екатерины, у нее была туристическая страховка, но страховая компания отказала в покрытии медицинских расходов.

«Если бы я просто плавала в океане, это был бы какой-то форс-мажор, то, наверное, они бы это покрыли. А поскольку какая-то экскурсия была, направленная на это, то они как бы ответственности за это не несут, то есть ты сам идешь на риск, осознавая, что с тобой может что-то случиться. <…> Они мне так разъяснили», — рассказала туристка.

В итоге траты, в том числе на лекарства и прививку, компенсировал отель как организатор экскурсии, пояснила девушка.

Ранее, 28 февраля, на Филиппинах во время плавания под водой группу туристов унесло подводным течением, из них двое россиян погибли: один утонул, на второго напала акула. По данным береговой охраны, изначально российских туристов было четверо — двое из них смогли всплыть вместе с филиппинским инструктором по дайвингу.