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СМИ сообщили о намерении Трампа повысить налоги для миллионеров

WP: администрация Трампа изучает возможность повышения налогов для миллионеров
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Guido Schiefer
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Администрация президента США Дональда Трампа раздумывает над возможностью повысить налоги на доходы американцев, которые имеют заработок свыше $1 млн в год. Об этом 23 апреля пишет газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников администрации и другие источники.

Издание отмечает, что данную инициативу поддерживают вице-президент Джей Ди Вэнс и директор Управления административно-бюджетной политики Рассел Воут. Против идеи повышения налогов выступили влиятельные республиканцы — председатель палаты представителей США Майк Джонсон, а также сенаторы Дэйв Маккормик и Тед Круз.

«Республиканцы хотят продлить действие налогового закона 2017 года, который может добавить более $4 трлн новых налоговых льгот по мере роста государственного долга. В партии изучили возможность значительного сокращения расходов, в том числе Medicaid — программы медицинского страхования для бедных, но осознают политические недостатки такого решения. Эти препятствия побудили некоторых союзников Трампа рассмотреть возможность повышения налогов для сверхбогатых», — пишет газета.

При этом министр финансов Скотт Бессент предложил поддержать идею повышения налогов для американцев, которые зарабатывают более $5 млн в год, сообщили сразу два источника.

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18 апреля телеканал NBC News сообщил, что состоятельные жители США всё чаще стали открывать счета в банках Швейцарии из-за экономической политики Трампа в рамках «деамериканизации» своих портфелей. Таким образом богатые граждане Соединенных Штатов пытаются диверсифицировать часть своих долларовых активов и создать «запасной аэродром» в Европе. Трамп 15 апреля также заявил, что прибыль от новых американских пошлин может быть настолько велика, что полностью заменит подоходный налог.

В январе Бессент, будучи еще кандидатом на пост главы американского минфина, отмечал, что США могут столкнуться с финансовым кризисом и самым масштабным в истории повышением налогов на $4 трлн, что требует от конгресса срочных мер. Он назвал текущие расходы в 24–25% ВВП беспрецедентными для мирного времени.
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