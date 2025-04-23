Эксперты рассказали о преимуществах отмены визового режима с Оманом

Оман становится всё более привлекательным направлением для российских путешественников, ищущих новые впечатления на Ближнем Востоке. Эта страна сочетает в себе уникальные природные ландшафты, богатое культурное наследие и высокий уровень безопасности, что делает ее идеальным выбором как для семейного, так и для индивидуального отдыха. Об этом 23 апреля «Известиям» рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

Эксперты отметили, что, в отличие от своих соседей по Персидскому заливу, Оман предлагает необычное разнообразие — здесь можно искупаться в теплых водах Аравийского моря, исследовать величественные горы с живописными водопадами, ощутить всю мощь пустыни Вахиба с ее золотыми дюнами и насладиться прохладой тенистых оазисов. Страна бережно сохраняет свою многовековую самобытность, что проявляется в древних крепостях, аутентичных рынках с пряностями и ремесленными изделиями, а также традиционных деревнях, где время словно остановилось столетие назад.

«Около 95% населения Омана — мусульмане. Традиционно, женщинам в стране не принято ходить в открытой одежде: майках, шортах или юбках выше колена. Рекомендуем соблюдать местные традиции: одеваться более закрыто, особенно при посещении мест с большим скоплением людей», — уточнили в «Яндекс Путешествиях».

Кроме того, важно помнить и о других тонкостях: например, пищу следует брать правой рукой, так как использование левой руки считается недопустимым.

Среди главных достопримечательностей Омана эксперты выделили столицу Маскат с ее жемчужиной — мечетью Султана Кабуса, поражающей утонченной исламской архитектурой. Не менее интересен традиционный рынок Мутрах, где можно полностью погрузиться в атмосферу восточного базара. Любителям истории стоит посетить древний город Низва с его впечатляющей крепостью и оживленным ремесленным базаром.

Для ценителей экстремального отдыха Оман предлагает сафари по пустыне Вахиба с ночевкой в бедуинских лагерях под звездным небом, а также уникальные возможности для дайвинга и снорклинга у коралловых рифов. Северный регион Мусандам поразит путешественников живописными фьордами, где горные склоны круто обрываются в бирюзовые воды залива. А долина Вади-Шаб с ее прозрачными бассейнами и водопадами станет идеальным местом для треккинга.

Эксперты рекомендуют учитывать некоторые организационные моменты: официальные выходные в Омане приходятся на четверг и пятницу, а жаркий сухой климат требует обязательного запаса солнцезащитных средств и питьевой воды.

Оман, сохраняя статус одной из самых безопасных и спокойных стран региона, открывает перед туристами всё многообразие арабской культуры и природы, обещая незабываемые впечатления и комфортный отдых вдали от привычных туристических маршрутов.

Вместе с тем руководитель туроператора Go Travel Наталия Ансталь объяснила, что за последние годы интерес туристов из арабских стран к России стал выше. Она отметила, что иностранцев всё чаще интересуют не только Москва и Санкт-Петербург, но и глубинки.

«Их очень интересует сельский туризм. Оман входит в это число. И, в принципе, поток туристов уже увеличился», — заявила Ансталь.

Она подчеркнула, что отмена виз поспособствует еще большему увеличению турпотока со стороны Омана.

«Отмена визовых ограничений, она всегда влечет за собой положительную динамику к увеличению турпотока из тех стран, откуда были отменены визы», — поделилась Ансталь.

Ранее, 22 апреля, «Известия» рассказывали, что Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран. Каждая из сторон предоставляет гражданам государства другой стороны право пребывать на территории ее государства без виз 30 дней при каждом посещении. Однако суммарный срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение одного года. Безвизовый режим не распространяется на въезжающих для постоянного проживания, обучения или работы.