Россия и Оман подписали соглашение о безвизовом режиме

Правительства РФ и Омана подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран. Церемония подписания документа прошла 22 апреля после переговоров президента России Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом.

«﻿﻿﻿Каждая из сторон предоставляет гражданам государства другой стороны право пребывать на территории ее государства без виз 30 дней при каждом посещении», — говорится в тексте соглашения.

Отмечается, что суммарный срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение одного года. Безвизовый режим не распространяется на въезжающих для постоянного проживания, обучения или работы.

Ранее в этот день в ходе переговоров Путин отметил, что Россия и Оман прорабатывают развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе в логистике, транспорте, взаимных инвестициях, сельском хозяйстве. Глава государства отметил, что к визиту султана подготовили солидный пакет документов, который создаст дополнительные условия и хорошую нормативную базу для развития отношений двух стран.

Султан Омана прибыл в Россию 21 апреля. Посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх 19 апреля сообщал, что в ходе визита султана стороны подпишут 10 соглашений, в том числе о взаимном отказе от визовых требований для владельцев обычных паспортов.