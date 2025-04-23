Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио заявил о лучшем понимании позиции РФ после переговоров по Украине
Мир
Трамп назвал слова Зеленского про отказ признать Крым мешающими урегулированию
Мир
В Венгрии завершена реставрация мемориала павшим воинам Дебреценской операции
Мир
СМИ сообщили о намерении Трампа повысить налоги для миллионеров
Мир
На памятник членам УПА в Польше добавили напоминание о геноциде
Общество
Количество поездок российских туристов на Мадагаскар выросло в последние годы
Политика
Политолог назвала торгом заявления США о возможном выходе из переговоров по Украине
Общество
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после массового отравления детей в школе
Мир
Депутат бундестага назвал роль СССР в окончании ВОВ ключевой
Мир
Спикер парламента Турции призвал граждан подготовиться к новому землетрясению
Мир
Иран начал укреплять подземные ядерные объекты на фоне переговоров с США
Общество
Огонь Победы отправился из Москвы в 12 городов России в преддверии 9 Мая
Мир
Хуситы заявили об ударах по целям в израильских Тель-Авиве и Хайфе
Страна
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Иркутской области
Мир
Посол РФ в Австрии подчеркнул необходимость для ЕС восстановить связи с Россией
Происшествия
Восемь детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Севастополе
Общество
Взорвавшего страйкбольную пиротехнику в гостинице «Восток» в Москве арестовали
Сюжет:

Депутат бундестага назвал роль СССР в окончании ВОВ ключевой

Депутат бундестага Котре: СССР сыграл ключевую роль в победе над нацизмом
0
EN
Фото: РИА Новости/Яков Рюмкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Русский народ, Советская армия и в целом весь Советский Союз (СССР) сыграли главную роль в окончании Второй мировой войны (ВОВ). Об этом 23 апреля в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По его словам, тот факт, что Германия хочет выгнать российского посла с памятных церемоний празднования 80-летия Победы, является настоящим скандалом.

«Русские, Советская армия, сыграли решающую роль в окончании Второй мировой войны, это нужно отмечать, надо учитывать, что советские солдаты и Советский Союз сыграли в этом самую большую роль», — заявил Котре.

Также немецкий политик убежден, что современная немецкая идеологическая политика использует историю как инструмент пропаганды, а политики пытаются снова «идеологически обрушиться на русских».

«То, что мы были освобождены от нацистов, и то, что это не отмечается, это, конечно, скандал. Вот что на самом деле является идеологическим. Это и есть скандал. И это еще раз показывает, насколько ошибочна немецкая политика», — заключил Котре.

Память Победы: как воевали деды и отцы известных россиян
Герои Великой Отечественной войны смогли воспитать новых победителей

Ранее в этот день сообщалось, что власти Бранденбурга могут не допустить посла России в ФРГ Сергея Нечаева к мероприятию в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, посвященному разгрому нацистской Германии.

Позже Нечаев ответил, что ему не нужно специального приглашения, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах и ​​торжественно отметить День Победы.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025