Русский народ, Советская армия и в целом весь Советский Союз (СССР) сыграли главную роль в окончании Второй мировой войны (ВОВ). Об этом 23 апреля в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По его словам, тот факт, что Германия хочет выгнать российского посла с памятных церемоний празднования 80-летия Победы, является настоящим скандалом.

«Русские, Советская армия, сыграли решающую роль в окончании Второй мировой войны, это нужно отмечать, надо учитывать, что советские солдаты и Советский Союз сыграли в этом самую большую роль», — заявил Котре.

Также немецкий политик убежден, что современная немецкая идеологическая политика использует историю как инструмент пропаганды, а политики пытаются снова «идеологически обрушиться на русских».

«То, что мы были освобождены от нацистов, и то, что это не отмечается, это, конечно, скандал. Вот что на самом деле является идеологическим. Это и есть скандал. И это еще раз показывает, насколько ошибочна немецкая политика», — заключил Котре.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Бранденбурга могут не допустить посла России в ФРГ Сергея Нечаева к мероприятию в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, посвященному разгрому нацистской Германии.

Позже Нечаев ответил, что ему не нужно специального приглашения, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах и ​​торжественно отметить День Победы.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.