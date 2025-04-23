Посол РФ ответил на угрозы ФРГ не допустить его на мероприятия к 80-летию Победы
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал угрозы со стороны немецкого правительства не допустить его на мероприятия в Германии к 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild 22 апреля.
«Нам не нужно специального приглашения, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах и торжественно отметить День Победы», — отметил посол.
При этом в пресс-службе администрации госоргана Германии подчеркнули, что послов РФ и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге, уточняет «Газета.Ru».
Ранее в этот день сообщалось, что власти Бранденбурга могут не допустить Нечаева к мероприятию в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, посвященному разгрому нацистской Германии. Причиной этого заявления, по мнению издания Bild, стали слова посла о посещении церемонии, несмотря на запреты.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.