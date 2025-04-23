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В Германии допустили выдворение посла России с мероприятий к 80-летию Победы

Bild: власти Бранденбурга могут выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Бранденбурга могут не допустить российского посла в ФРГ Сергея Нечаева к мероприятию в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, посвященному разгрому нацистской Германии. Об этом 22 апреля сообщила газета Bild со ссылкой на директора фонда мемориалов Бранденбурга Акселя Дреколла.

«Если посол всё равно приедет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности», — заявил Дреколл.

Причиной этого заявления с угрозами выдворения, по мнению издания, стали слова Нечаева о посещении церемонии несмотря на запреты. Дреколл, в свою очередь, отметил, что сотрудникам российского посольства, начиная с 2022 года, запрещено принимать участие в годовщинах.

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Нечаев 17 апреля сообщил о том, что относится спокойно к решению бундестага не приглашать его на памятное мероприятие в Германии к 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Кроме того, он рассказал, что у посольства и у других российских загранучреждений в ФРГ уже запланировано около 300 памятных мероприятий

Депутат ландтага Бранденбурга, глава фракции «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (BSW), Нильс-Олаф Людерс 16 апреля заявил, что призыв МИД Германии не приглашать представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, является абсолютно неприемлемым.

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