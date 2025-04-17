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Посол РФ высказался о решении бундестага не приглашать его на памятное мероприятие

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Фото: TASS/DPA/Christophe Gateau
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Не приглашать представителя России на памятное мероприятие в Германии к 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе — это выбор буденстага, к которому посол России в ФРГ Сергей Нечаев относится спокойно. Об этом сам дипломат сообщил 17 апреля журналистам.

«Если руководство бундестага ФРГ не считает нужным пригласить посла России на мероприятие, посвященное 80-й годовщине освобождения Германии и Европы от нацизма, решающая роль в котором принадлежит Красной армии и многонациональному советскому народу, — это его выбор», — отметил Нечаев.

Кроме того, он рассказал, что у посольства и у других российских загранучреждений в ФРГ уже запланировано около 300 памятных мероприятий, включая возложение венков и цветов на всех крупнейших советских воинских захоронениях и мемориалах Германии.

«Отдать дань памяти павшим воинам-освободителям — наш священный долг, и мы его выполним. Всегда приглашаем на наши мероприятия ветеранов Великой Отечественной войны, соотечественников, коллег из дипмиссий стран СНГ, представителей немецких общественных организаций. Убежден, что предстоящая дата призвана объединять, а не разъединять нас», — подчеркнул посол.

Посол России также отметил, что политическая обстановка не должна влиять на отношение к подвигу предков.

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Ранее, 16 апреля, депутат ландтага Бранденбурга, глава фракции «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (BSW), Нильс-Олаф Людерс заявил, что призыв МИД Германии не приглашать представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, является абсолютно неприемлемым.

Кроме того, 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что выдворение России и Белоруссии с торжественных мероприятий по случаю 80-летия победы — вопиющее оскорбление.

При этом глава российского МИДа Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что всё больше людей в различных странах мира видят в России хранительницу и защитницу традиционных ценностей.

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