В Германии назвали неприемлемым призыв не приглашать РФ на памятные церемонии
Призыв МИД Германии не приглашать представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, является абсолютно неприемлемым. Об этом 16 апреля заявил депутат ландтага Бранденбурга, глава фракции «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (BSW) Нильс-Олаф Людерс.
Как указал парламентарий, такая рекомендация указывает на «историческую амнезию». Политик прокомментировал ситуацию на мероприятии в мемориальном комплексе «Зеловские высоты» в Бранденбурге в память о погибших советских воинах.
«С дипломатической точки зрения, осторожно выражаясь, это является не очень дружественным актом по отношению к потомкам людей, которые тут захоронены. Я считаю совершенно неприемлемым запрещать им посетить могилы их предков», — цитирует ТАСС его заявление агентству DPA.
С российской стороны на церемонии присутствовали посол РФ Сергей Нечаев, представители местных властей и общественных организаций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 апреля заявила, что выдворение России и Белоруссии с торжественных мероприятий по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне в Германии является вопиющим оскорблением.
16 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что всё больше людей в различных странах мира видят в России хранительницу и защитницу традиционных ценностей.