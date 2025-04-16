Лавров указал на симпатию к России всё большего числа людей в мире
Всё больше людей в различных странах мира видят в России хранительницу и защитницу традиционных ценностей. Об этом 16 апреля заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«В мире всё больше и больше людей не просто симпатизируют нашей стране и хотят узнать побольше, как мы живем, но и смотрят на Россию именно как на хранительницу, защитницу этих самых традиционных ценностей. В частности, такие настроения мы наблюдаем и в странах Запада», — сказал Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России.
Кроме того, он добавил, что уважение самобытности народов мира и их права на развитие — это залог формирования справедливого мира, а также развития более благоприятных условий для России.
27 февраля стало известно, что гражданке Германии оформили разрешение на временное проживание в Челябинской области после того, как она обратилась в управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону с соответствующим заявлением из-за пропаганды нетрадиционных ценностей в ее стране.