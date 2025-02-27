Гражданка Германии переехала в Челябинск ради традиционных семейных ценностей

Гражданке Германии оформили разрешение на временное проживание в Челябинской области после того, как она обратилась в управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону с соответствующим заявлением из-за пропаганды нетрадиционных ценностей в ее стране. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По заявлению 29-летней Ирины Шрайнер было принято положительное решение на основании указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

«Растить детей там (в Германии. — Ред.) я бы не хотела из-за большого количества пропаганды нетрадиционных ценностей, множества проблем с мигрантами и отсутствия ощущения дома. Каждый год я уговаривала себя, что всё наладится, но становилось только хуже», — рассказала женщина, ее слова приводит портал «МВД Медиа».

Ирина отметила, что по образованию она педагог-психолог, и указала на планы работать по профессии, а также оформить в дальнейшем российское гражданство.

Ранее, 12 февраля, сообщалось, что гражданин Германии получил разрешение на временное проживание в РФ после того, как он обратился с соответствующим заявлением из-за несогласия с политикой своей страны.