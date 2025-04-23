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Politico узнала об ультиматуме Трампа Киеву по мирному урегулированию

Politico: администрация Трампа выдвинула Украине ультиматум
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Фото: Global Look Press/Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency
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Администрация президента США Дональда Трампа начала настаивать на принятии собственного плана по мирному урегулированию на Украине. Об этом 23 апреля сообщает газета Politico.

«Администрация Трампа <…> хочет сосредоточиться на плане мирного соглашения президента, представленном Украине в качестве варианта «либо принимай, либо уходи», — сказано в сообщении.

Как отмечает издание, мирное предложение американского лидера подразумевает отмену санкций в отношении России и неформальное признание США Крыма территорией РФ, дополняет «Газета.Ru». Второе условие не входит в планы Киева и, как сообщает газета, может не понравиться западным странам.

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Ранее в этот же день глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Евросоюз (ЕС) поддерживает желание президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта. Кроме того, он отметил, что представители Европы ведут двойную игру.

23 апреля эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов рассказал «Известиям», что США могут влиять на президента Украины для того, чтобы добиться признания Киевом российского статуса Крыма.

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