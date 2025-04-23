Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 23 апреля заявил, что Евросоюз (ЕС) поддерживает стремление президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта.

«Неослабевающее стремление Зеленского сорвать урегулирование во многом опирается на поддержку европейцев. Зеленский лишь стоит на авансцене, а европейцы в лице [президента Франции Эммануэля] Макрона, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера <…> из-за кулис говорят ему, что делать», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, представители Европы ведут двойную игру. Они декларируют стремление к завершению военного конфликта на Украине, но одновременно продолжают поставлять новые военные транши для украинской армии, чтобы она могла противостоять России.

Также Пушков подчеркнул, что такие действия подрывают миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, однако Европа требует «продолжения банкета».

Пушков сообщил 1 марта, что планы Евросоюза (ЕС) по поддержке киевского режима обречены на провал без помощи США. По его мнению, Уолтц «развеял сомнения» насчет того, хотят ли в Белом доме видеть Зеленского.