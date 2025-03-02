В Совфеде предрекли провал планов ЕС по поддержке Украины без помощи США

Планы Евросоюза (ЕС) по поддержке киевского режима обречены на провал без помощи США. Об этом 1 марта заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«До европейцев, похоже, еще не дошло, что без США их планы поддержки и «спасения» Украины обречены на провал. Более того, из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне. В пылу политических баталий, одержимые идеей «победы» Украины, охваченные ненавистью к [президенту США Дональду] Трампу, они еще не до конца осознали, чем для них чревато обрушение западного альянса во главе с США», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц «развеял сомнения» насчет того, хотят ли в Белом доме видеть президента Украины Владимира Зеленского.

«Не хотят. Более того, вся команда Трампа высказалась против переговоров с Зеленским», — отметил Пушков и добавил, что украинский лидер из Вашингтона отправился «крепить узы с европейцами в Лондон».

Помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц ранее в этот день заявил, что команда президента Соединенных Штатов дала совет американскому лидеру прекратить переговоры с украинским лидером после словесной перепалки в Белом доме. Он добавил, что Зеленский разозлил Трампа и не дал в ходе встречи понять, что хочет урегулировать конфликт на Украине.

Американский политолог Гарланд Никсон, в свою очередь, в разговоре с «Известиями» назвал поведение Зеленского некомпетентным. По его словам, глава киевского режима унизил Украину и своих европейских союзников.