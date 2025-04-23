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Эксперт оценила шансы кандидатов на папский престол

Эксперт Шебалина: претендентом на престол чаще считают дипломата Пьетро Паролина
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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В качестве претендента на папский престол сейчас всë чаще звучит имя Пьетро Паролина, человека известного римской курии, опытнейшего дипломата, умного и хитрого политика, который уже на протяжении нескольких лет успешно лавирует между различными игроками, в том числе на международной арене, заявила 23 апреля «Известиям» научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Шебалина.

«Проблема с Паролином может заключаться в том, что он прекрасный администратор, прекрасный менеджер, но вопрос, насколько он ассоциируется именно с папой римским, с той божественностью, которая присуща фигуре папы римского», — заявила эксперт.

Еще один кандидат — кардинал Маттео Дзуппи. Он представитель либерального крыла и последователь папы Франциска в его идеях. Понтифик направлял его на решение наиболее сложных дел. Некоторые ему удавалось решить или, по крайней мере, поспособствовать их решению. Однако с ним вопрос в том, насколько велика вероятность того, чтобы папой вновь стал либерал, отметила Шебалина.

«Также стоит отметить кардинала Петера Эрдё, который как раз, с одной стороны, консерватор, но не относится к ультраконсерваторам и теоретически мог бы отражать интересы как правого, так и левого крыла в Римской курии. Называются часто фамилии африканского кардинала Бесунгу и филиппинского кардинала Тагле, однако я бы не делала высокие ставки на них», — считает научный сотрудник.

Папой римским может стать любой из 135 кардиналов-выборщиков. В реальности правила не регулируют, что это должен быть кто-то только из этих 135 человек. Также это могут быть кардиналы, не обладающие статусом выборщика, то есть еще 117 человек. Если копнуть глубже в правила Римско-католической церкви, то папой может стать абсолютно любой мужчина и католик, на которого укажет конклав, резюмировала эксперт.

В Ватикане выберут нового папу римского. Что нужно знать

21 апреля газета The New York Times назвала семь основных кандидатов на пост следующего папы римского. Отмечается, что, по мнению экспертов, единого фаворита в борьбе за статус понтифика сейчас нет.

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией, смерть наступила от мозгового инсульта. Похороны понтифика состоятся 26 апреля.

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