Эксперт оценила шансы кандидатов на папский престол

В качестве претендента на папский престол сейчас всë чаще звучит имя Пьетро Паролина, человека известного римской курии, опытнейшего дипломата, умного и хитрого политика, который уже на протяжении нескольких лет успешно лавирует между различными игроками, в том числе на международной арене, заявила 23 апреля «Известиям» научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Шебалина.

«Проблема с Паролином может заключаться в том, что он прекрасный администратор, прекрасный менеджер, но вопрос, насколько он ассоциируется именно с папой римским, с той божественностью, которая присуща фигуре папы римского», — заявила эксперт.

Еще один кандидат — кардинал Маттео Дзуппи. Он представитель либерального крыла и последователь папы Франциска в его идеях. Понтифик направлял его на решение наиболее сложных дел. Некоторые ему удавалось решить или, по крайней мере, поспособствовать их решению. Однако с ним вопрос в том, насколько велика вероятность того, чтобы папой вновь стал либерал, отметила Шебалина.

«Также стоит отметить кардинала Петера Эрдё, который как раз, с одной стороны, консерватор, но не относится к ультраконсерваторам и теоретически мог бы отражать интересы как правого, так и левого крыла в Римской курии. Называются часто фамилии африканского кардинала Бесунгу и филиппинского кардинала Тагле, однако я бы не делала высокие ставки на них», — считает научный сотрудник.

Папой римским может стать любой из 135 кардиналов-выборщиков. В реальности правила не регулируют, что это должен быть кто-то только из этих 135 человек. Также это могут быть кардиналы, не обладающие статусом выборщика, то есть еще 117 человек. Если копнуть глубже в правила Римско-католической церкви, то папой может стать абсолютно любой мужчина и католик, на которого укажет конклав, резюмировала эксперт.

21 апреля газета The New York Times назвала семь основных кандидатов на пост следующего папы римского. Отмечается, что, по мнению экспертов, единого фаворита в борьбе за статус понтифика сейчас нет.

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией, смерть наступила от мозгового инсульта. Похороны понтифика состоятся 26 апреля.