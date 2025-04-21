В Ватикане выберут нового папу римского. Что нужно знать

Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Он занимал Святой Престол с 2013 года. После его смерти будет созван конклав, который изберет нового главу Католической церкви. Как проходит голосование и кто будет его фаворитом — в материале «Известий».

Конклав – что это такое, кто входит

• Конклавом называют собрание всех кардиналов, способных участвовать в выборах папы римского. В конклав не могут входить кардиналы, которым больше 80 лет за день до смерти или отставки понтифика. Состав конклава ограничен 120 членами, однако не существует указаний на случай, если их число будет превышено. В настоящее время насчитывается 252 кардинала, из которых 135 имеют право выбора.

• Существует также категория кардиналов in pectore, которые получили назначение от папы римского втайне. Такие кардиналы теряют свой статус со смертью понтифика, если об их назначении так и не было объявлено при жизни, поэтому они не смогут участвовать в выборах папы (но могут быть избраны).

• Конклавом нередко называют сам процесс выборов, в ходе которого кардиналы запираются на несколько дней в Ватиканском дворце (конклав переводится с латыни как «запертая комната»). Выборщики остаются отрезанными от остального мира до тех пор, пока не будет избран новый папа. Открыть дверь возможно только в случае болезни или смерти одного из кардиналов, а также в случае прибытия опоздавшего выборщика. Нарушение изоляции и общение с внешним миром может караться отлучением от церкви.

Как выбирают папу римского

• Для избрания папы римским необходимо набрать две трети голосов, а также еще один, если число выборщиков не делится на три. В 2025 году, при сохранении 135 выборщиков, потребуется как минимум 90 голосов. Если их число сократится до 120, то потребуется 80 голосов. Голосование проходит в Сикстинской капелле.

• Во время голосования кардиналы пишут в бюллетене имя того, кого считают достойным избрания папой римским. Бюллетени в сложенным виде передаются счетной комиссии из трех кардиналов, выбранных по жребию. Комиссия проверяет, что число бюллетеней совпадает с числом выборщиков, ведет подсчет и объявляет результаты, после чего сразу же сжигает бюллетени.

• В первый день конклава проходит одно голосование. Если по его итогам папа не был избран, со следующего дня проходит не более четырех новых туров, а сжигание бюллетеней проходит после каждых двух туров. После трех дней неудачных голосований объявляется перерыв. Если голосование затянется до 33 туров, то кандидатами останутся только два кардинала, набравших больше всего голосов. Для избрания так же потребуется две трети голосов, но при этом сами участники уже не смогут подавать бюллетени.

• Если голосование не привело к результату, над Сикстинской капеллой пускают черный дым. Если голосование состоялось и новый папа избран, запускают белый дым и звонят в колокола. Цвет дыма зависит от химикатов, которые добавляют в печь к поленьям. Традиция оповещать об итогах голосования с помощью дыма существует с 1274 года.

• После проведения выборов у нового папы спрашивают, принимает ли он избрание понтификом. С 1621 года все папы отвечали на этот вопрос согласием. Новый глава церкви выбирает себе новое имя и облачается в белые одежды, после чего принимает поздравления от кардиналов. Затем кардинал-протодьякон выходит на главную лоджию Базилики святого Петра и объявляет имя нового папы римского. Сам понтифик появляется следом и дает первое благословление пастве.

Может ли женщина стать папой римским

• Для того, чтобы стать папой римским, теоретически достаточно быть мужчиной-католиком, которого можно законно рукоположить в сан священника. Это исключает возможность выбора главой церкви женщину, так как еще в 1024 году было установлено, что женщина не может быть священником. Существует легенда о папессе Иоанне, якобы возглавившей церковь в середине IX века, но в действительности в это время папой римским был Бенедикт III.

• Как правило, для избрания папой римским нужно быть не только рукоположенным священником, но и быть епископом и кардиналом. Однако это не является обязательным требованием. При необходимости сразу после выборов папа римский может быть рукоположен в сан епископа и войти в коллегию кардиналов. Однако со Средних веков история таких случаев не знала.

Когда выборы нового папы римского

• Обычно конклав собирается через 15 дней после смерти папы. К этому времени уже проходят похороны понтифика и завершается девятидневный траур. Точную дату устанавливает конгрегация, заведующая повседневными делами церкви. Выборы могут быть назначены на срок до 20 дней после смерти, чтобы все кардиналы успели прибыть в Ватикан.

• Дата нынешнего конклава пока не объявлена. Он может начаться 6 мая, если не произойдет экстраординарных ситуаций. В последний раз конклав созывался в 2013 году после отставки Бенедикта XVI. Он официально покинул престол 28 февраля, а конклав собрался 12 марта. Избрание нового понтифика, которым стал Франциск, состоялось на следующий день.

Кто может стать новым папой римским

• Одним из главных претендентов на Святой престол может стать 69-летний итальянский кардинал Маттео Мария Дзуппи. Он является архиепископом Болоньи и возглавляет Итальянскую епископальную конференцию — объединение епископов страны. Впервые Дзуппи обратил на себя широкое внимание в 1992 году, когда стал одним из посредников при заключении мирного соглашения, положившего конец гражданской войне в Мозамбике. За участие в переговорах он стал почетным гражданином этой страны. Спустя более 30 лет папа Франциск сделал Дзуппи своим посланником по украинскому конфликту и доверил ему вести переговоры от имени Ватикана. Дзуппи считается таким же реформатором, каким был Франциски, и может иметь широкую поддержку итальянских кардиналов, ни один из которых не был главой Католической церкви уже почти полвека.

• Широко обсуждается возможное избрание кардинала Фридолина Амбонго Бесунгу, архиепископа Киншасы из Демократической республики Конго. Он может стать первым африканским и темнокожим папой с начала Средних веков. Амбонго Безунгу является неформальным лидером Африки, где сейчас наблюдается взлет католической веры. Он стал широко известен в 2023 году, когда раскритиковал Fiducia supplicans о благословлении однополых браков. Однако недостатков конголезского кардинала является его возраст — в 65 лет он будет считаться слишком молодым для папства.

• Одним из претендентов является итальянец Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана — административный глава государства. Он имеет богатый дипломатический и управленческий опыт, но при этом мало известен как священник, что должно быть важно для религиозного лидера.

• Среди представителей Южной Америки, откуда был родом Франциск, выделяется аргентинец Виктор Мануэль Фернандес. Он долго был знаком с прежним папой и считается его протеже. Фернандес возглавляет Дикастерию доктрины веры — отдел Римской курии, отвечающий за частоту вероучения и морали. С этой же должности на Святой престол взошел предшественник Франциска Бенедикт XVI. 62-летний Фернандес имеет слишком либеральную репутацию, от него будут ждать продолжения реформаторского курса.