Похороны папы римского Франциска пройдут 26 апреля

Похороны папы римского Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в 10:00 (11.00 мск). Об этом 22 апреля сообщили на официальном сайте Ватикана.

Согласно Апостольской конституции, погребение должно состояться в течение четырех-шести дней после смерти.

Отмечается, что перед собором Святого Петра будет проведена заупокойная месса по Франциску, а после папа римский будет похоронен в базилике Санта Мария Маджоре.

Руководить похоронами будет камерленго Римско-католической церкви — кардинал, который руководит делами Ватикана на период до выборов нового папы, дополняет «Газета.Ru».

Накануне газета Il Quotidiano сообщила, что похороны папы римского пройдут с изменениями традиционного ритуала. Так, согласно изменениям, тело понтифика не будут выставлять для выражения почитания верующими на катафалке. Также не будет проводиться и церемонии закрытия гроба. При этом вместо двух бдений будет всего одно.

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессор Андреа Архангели сообщил, что смерть наступила от мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.