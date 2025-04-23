В СВР указали на попытки Запада переписать историю и повлиять на граждан СНГ
Страны Запада накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пытаются грубо переписать историю, а также внушить гражданам стран Союза Независимых Государств (СНГ) чуждые принципы. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«В канун празднования 80-летнего юбилея Великой Победы <…> Запад пытается грубо и настойчиво переписать историю, отрицать решающую роль СССР в разгроме фашизма, вложить в умы граждан стран СНГ совершенно чуждые принципы и понятия», — подчеркнул директор СВР Сергей Нарышкин, слова которого приводит ТАСС.
Уточняется, что он сообщил это на встрече с руководителями ветеранских организаций специальных служб стран СНГ. В ходе церемонии участники возложили цветы к скульптурной композиции «Отечество, доблесть, честь» на территории штаб-квартиры СВР России, а также к мемориалу Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Ранее в этот день Нарышкин назвал отвратительным запрет от чиновников ЕС европейским лидерам на приезд 9 мая в Москву. Он подчеркнул, что такая позиция является безнравственной и скидывает маски с лиц европейских политиков.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 14 апреля предупредила европейских чиновников, что в случае, если они посетят Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, они столкнутся с «последствиями».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 апреля назвал ее заявление жестким и неправильным. Он отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.