Свадебное приглашение: каких девушек не зовут замуж

Демографы считают, что сократить количество абортов можно, если девушки откажутся от близких отношений до свадьбы. Предполагается, что в этом случае удастся избежать нежелательных беременностей и поднять престиж семьи. Как женщины попадают в ловушку бесперспективных отношений, в каких случаях нельзя доверять мужчинам и чем страсть отличается от привязанности — в материале «Известий».

Когда идти в ЗАГС

Новую волну дискуссий на тему о том, кто виноват в абортах, вызвало недавнее высказывание директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа. Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой. Если бы так не делали, то абортов бы не было», — заявил демограф.

Фото: Global Look Press/IMAGO

Психиатр, сексолог Алексей Вилков считает, что если речь идет о прерывании нежелательной беременности, то, с точки зрения психологии, эта обязанность лежит на обоих партнерах. Однако женщина все-таки должна в первую очередь беспокоиться о последствиях, понимая вероятные риски, в частности — возможный уход от ответственности со стороны мужчины.

Психиатр подчеркивает, что отказ от активных отношений до брака, если он не мотивирован религиозными принципами, основан на определенном мировоззрении и особенностях личности партнеров.

— Для женщины имеет значение ее воспитание, то, какие нормы морали и нравственности привиты родителями. И если девушка придерживается этих норм и правил этики, то родительские установки оказывают влияние на то, что она может себе позволить, — рассказывает эксперт.

Как отмечает психиатр, от близких отношений в ожидании похода в ЗАГС современных женщин удерживают также определенные черты характера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— В частности это — повышенная тревожность, необщительность, недоверие к людям или избыточная избирательность, когда девушка находится в поиске, ищет идеального партнера. Но в этом случае есть свой риск не найти идеального мужчину и в итоге остаться одной, — говорит Алексей Вилков.

Поэтому, с точки зрения сексолога, в современном мире строгий подход к интимной жизни действует уже очень слабо. Перед современной женщиной часто стоит дилемма: либо довериться партнеру, вступить в интимные отношения и, возможно, обрести счастье, либо ждать принца, но в итоге остаться ни с чем.

— Каждая женщина решает эту дилемму по-своему. Часто в обоих случаях допускаются ошибки. Женщина проходит через боль, разочарования, несчастную любовь, разрыв отношений, но такова жизнь, — рассуждает психиатр.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Клинический психолог, сексолог Сергей Волков считает, что если речь идет не о мимолетном романе, а о выборе партнера на всю жизнь, то и относиться к этому выбору нужно ответственно. Построить отношения быстро невозможно даже в нынешний век мгновенных реакций и стремительного темпа , подчеркивает эксперт. Должно пройти время, чтобы люди могли проявить себя и принять или не принять в свою жизнь другого человека.

— Многие на вопрос: «Готовы ли вы прожить с этим человеком свою жизнь», не могут ответить и спустя 10 лет отношений. Поэтому торопиться и вступать в какие-то более глубокие взаимосвязи с партнером, которого вы знаете месяц или даже два — это как минимум не очень разумно, а как максимум опасно, — рассуждает эксперт.

Сваха Анна Осипова полагает, что девушкам следует самим или со специалистом разобраться, почему они сразу решаются на близкие отношения. Возможно, у них имеются какие-то психологические проблемы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Это вопрос к ее самооценке, ее ценностям, мироощущению. Почему она так боится быть отвергнутой, что сразу соглашается на всё? Если ей не нужны долгосрочные отношения, то это одно дело — ее никак не заденет, если эта связь оборвется. Но если она хочет построить прочные отношения, то сразу в постель бежать не надо, — комментирует сваха.

Но Анна Осипова оговаривается, что если это случилось, то потом не нужно посыпать себе голову пеплом, если отношения не продолжатся.

— Всё случается. Здесь нет общих критериев. Бывает, что люди месяцами ходят за ручку и у них ничего не получается. А иногда случается фееричный секс на первом свидании, партнеры женятся, рожают троих детей и живут душа в душу. Поэтому здесь нет каких-то правил и рамок. Всё, как подскажет сердце и душа, — рассуждает Анна Осипова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Никто не любит зануд, подчеркивает эксперт. Важна легкость и теплота в общении. И если избранница понравилась, то интерес к ней неизбежен. В идеале мужчина испытывает влечение уже на первом свидании, но если он видит в тебе перспективу, то, конечно, подождет, потерпит, когда ты будешь готова , подчеркивает эксперт.

Между тем, сваха считает, что, выставляя себе рамки, не следует впадать в крайности.

— Надо реально смотреть на вещи — мужчина не будет месяцами ждать, когда женщина согласится на более близкое общение. Если следовать правилу «Я не такая — я жду трамвая», то ждать его можно до пенсии и так и не дождаться, — предостерегает она.

Страсть или привязанность

По словам Сергея Волкова, гормональный алгоритм формирования отношений со времен первобытного человека практически не изменился.

— Первый взгляд и оценка партнера занимает 15 секунд у мужчин и 32 секунды у женщин. За это время наш мозг анализирует форму тела и общую характеристику — нравится или не нравится человек внешне. Фактически — способен ли этот человек стать отцом или матерью наших детей или нет. Так мы выбираем здоровых и сильных партнеров , — комментирует Волков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если первое знакомство прошло успешно, то в нашем организме выделяется целый букет гормонов удовольствия, а также включаются «в дело» половые гормоны, связанные с влечением. В этом состоянии критическое мышление и способность объективно оценивать партнера сильно снижаются, людьми руководят страсть и эйфория.

— Биологически этот процесс может длиться от шести месяцев до 2–3 лет, в зависимости от конкретного человека. Когда же он заканчивается, то перерастает в привязанность. Для ее формирования требуются время, условия, определенные поступки каждого в паре, — рассказывает клинический психолог.

Если страсть — это восхищение человеком, основанное на очаровании партнера и гормонах, то привязанность — более спокойное чувство, но именно оно основано на желании заботиться друг о друге и, значит, создать семью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если же молодые люди, не дожидаясь периода привязанности, действуют под влиянием страсти, то беременность может быть отложена благодаря средствам контрацепции, напоминают сексологи. При обоюдно правильном отношении к вопросу предохранения риск наступления беременности обычно сводится к нулю, подчеркивает психиатр-сексолог.

— Всем известны и доступны способы контрацепции — и мужской, и женской. Главное — это выбор партнера, который придерживается этих моментов, — комментирует Алексей Вилков. — Риск возникает, когда в ситуацию «вмешиваются» случайные половые связи, употребление алкоголя или сумасшедшая страсть — влюбленность, при которой эмоции могут преобладать над разумом.

Кого бросают мужчины

Кто же находится в зоне особого риска? По словам психиатра, прежде всего это девушки легкомысленного склада характера, которые не очень избирательны при выборе партнера. Мужчины рассматривают такой типаж в качестве социальных партнерш без каких-либо дальнейших обязательств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Либо это женщины очень тревожные, склонные болезненно переживать одиночество, поэтому для них связь с мужчиной — это способ успокоиться, снять тревогу, напряжение, достичь временного успокоения, — рассказывает Сергей Волков. — Они имеют низкую самооценку, комплекс неполноценности, поэтому готовы соглашаться на разные сомнительные связи, лишь бы получить непродолжительное спокойствие или призрачный шанс на стабильные отношения.

Психиатр-сексолог подчеркивает, что в категорию легкодоступных попадают также юные девушки с отсутствием жизненного опыта.

— У них на первый план выходят эмоции, а не разум и логика. Такие девушки еще пока не способны просчитать все риски, варианты и возможные ошибки. Жизненный опыт приходит потом — с возрастом, через череду ошибок. И многие мужчины это знают и этим пользуются , — сетует психиатр.

Сергей Волков подчеркивает, что современная молодежь воспитана в парадигме, что всё можно получить быстро, в том числе и удовольствие от отношений. А когда они надоедают, то есть опция их не продолжать. Так относятся к интимной жизни мужчины, которые не хотят строить долгосрочные отношения и брать на себя ответственность за создание семьи и за сохранение пары.

Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

— В их мировоззрении нет частей жизни, которые невозможно быстро закончить, предел их сознания — это то, что можно один раз умереть. А то, что можно своими действиями нанести человеку вред, причинить боль и страдания — это в сознании отсутствует. Поэтому они быстро вступают в отношения, а если не получают удовольствия или им надоедают партнеры, то бросают их так же скоро и достаточно цинично, — рассуждает Сергей Волков.

По словам клинического психолога, проблема еще и в том, что часто и женщины, и мужчины путают доброе к себе отношение с романтическим интересом, например, дружеские отношения с любовью. Точно так же многие путают любовь и сексуальные отношения, полагая, что если у них есть такие отношения с человеком, то, значит, их любят , отмечает эксперт.

Волков также указывает на то, что девушек с детства учат несуществующей модели Золушки.

— Считается, что если какие-то социально необходимые условия соблюдаются со стороны мужчины (большая квартира, красивая машина, определенный набор поступков), то это принц. Проблема в том, что мы живем не в волшебной сказке, и принцев не существует, как не существует и золушек, — комментирует клинический психолог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По мнению Сергея Волкова, порой девочек воспитывают в контексте того, что женщина должна быть хорошей женой, забывая объяснить, что она ничего не должна за свои отношения.

— Поэтому многие женщины попадают в ловушку, думая, что если мужчина сводил в ресторан и подарил цветы, то он может за это что-то требовать и обязательно получить , — комментирует Волков.

Клинический психолог сетует и на то, что сейчас отношения преподносятся в рамках парадигмы равенства — всё должно быть поровну. В этом случае если один человек дает партнеру какие-то блага или эмоции, то он вправе получить за это что-то взамен.