Свадебное приглашение: каких девушек не зовут замуж
Демографы считают, что сократить количество абортов можно, если девушки откажутся от близких отношений до свадьбы. Предполагается, что в этом случае удастся избежать нежелательных беременностей и поднять престиж семьи. Как женщины попадают в ловушку бесперспективных отношений, в каких случаях нельзя доверять мужчинам и чем страсть отличается от привязанности — в материале «Известий».
Когда идти в ЗАГС
Новую волну дискуссий на тему о том, кто виноват в абортах, вызвало недавнее высказывание директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа. Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой. Если бы так не делали, то абортов бы не было», — заявил демограф.
Психиатр, сексолог Алексей Вилков считает, что если речь идет о прерывании нежелательной беременности, то, с точки зрения психологии, эта обязанность лежит на обоих партнерах. Однако женщина все-таки должна в первую очередь беспокоиться о последствиях, понимая вероятные риски, в частности — возможный уход от ответственности со стороны мужчины.
Психиатр подчеркивает, что отказ от активных отношений до брака, если он не мотивирован религиозными принципами, основан на определенном мировоззрении и особенностях личности партнеров.
— Для женщины имеет значение ее воспитание, то, какие нормы морали и нравственности привиты родителями. И если девушка придерживается этих норм и правил этики, то родительские установки оказывают влияние на то, что она может себе позволить, — рассказывает эксперт.
Как отмечает психиатр, от близких отношений в ожидании похода в ЗАГС современных женщин удерживают также определенные черты характера.
— В частности это — повышенная тревожность, необщительность, недоверие к людям или избыточная избирательность, когда девушка находится в поиске, ищет идеального партнера. Но в этом случае есть свой риск не найти идеального мужчину и в итоге остаться одной, — говорит Алексей Вилков.
Поэтому, с точки зрения сексолога, в современном мире строгий подход к интимной жизни действует уже очень слабо. Перед современной женщиной часто стоит дилемма: либо довериться партнеру, вступить в интимные отношения и, возможно, обрести счастье, либо ждать принца, но в итоге остаться ни с чем.
— Каждая женщина решает эту дилемму по-своему. Часто в обоих случаях допускаются ошибки. Женщина проходит через боль, разочарования, несчастную любовь, разрыв отношений, но такова жизнь, — рассуждает психиатр.
Клинический психолог, сексолог Сергей Волков считает, что если речь идет не о мимолетном романе, а о выборе партнера на всю жизнь, то и относиться к этому выбору нужно ответственно. Построить отношения быстро невозможно даже в нынешний век мгновенных реакций и стремительного темпа, подчеркивает эксперт. Должно пройти время, чтобы люди могли проявить себя и принять или не принять в свою жизнь другого человека.
— Многие на вопрос: «Готовы ли вы прожить с этим человеком свою жизнь», не могут ответить и спустя 10 лет отношений. Поэтому торопиться и вступать в какие-то более глубокие взаимосвязи с партнером, которого вы знаете месяц или даже два — это как минимум не очень разумно, а как максимум опасно, — рассуждает эксперт.
Сваха Анна Осипова полагает, что девушкам следует самим или со специалистом разобраться, почему они сразу решаются на близкие отношения. Возможно, у них имеются какие-то психологические проблемы.
— Это вопрос к ее самооценке, ее ценностям, мироощущению. Почему она так боится быть отвергнутой, что сразу соглашается на всё? Если ей не нужны долгосрочные отношения, то это одно дело — ее никак не заденет, если эта связь оборвется. Но если она хочет построить прочные отношения, то сразу в постель бежать не надо, — комментирует сваха.
Но Анна Осипова оговаривается, что если это случилось, то потом не нужно посыпать себе голову пеплом, если отношения не продолжатся.
— Всё случается. Здесь нет общих критериев. Бывает, что люди месяцами ходят за ручку и у них ничего не получается. А иногда случается фееричный секс на первом свидании, партнеры женятся, рожают троих детей и живут душа в душу. Поэтому здесь нет каких-то правил и рамок. Всё, как подскажет сердце и душа, — рассуждает Анна Осипова.
Никто не любит зануд, подчеркивает эксперт. Важна легкость и теплота в общении. И если избранница понравилась, то интерес к ней неизбежен. В идеале мужчина испытывает влечение уже на первом свидании, но если он видит в тебе перспективу, то, конечно, подождет, потерпит, когда ты будешь готова, подчеркивает эксперт.
Между тем, сваха считает, что, выставляя себе рамки, не следует впадать в крайности.
— Надо реально смотреть на вещи — мужчина не будет месяцами ждать, когда женщина согласится на более близкое общение. Если следовать правилу «Я не такая — я жду трамвая», то ждать его можно до пенсии и так и не дождаться, — предостерегает она.
Страсть или привязанность
По словам Сергея Волкова, гормональный алгоритм формирования отношений со времен первобытного человека практически не изменился.
— Первый взгляд и оценка партнера занимает 15 секунд у мужчин и 32 секунды у женщин. За это время наш мозг анализирует форму тела и общую характеристику — нравится или не нравится человек внешне. Фактически — способен ли этот человек стать отцом или матерью наших детей или нет. Так мы выбираем здоровых и сильных партнеров, — комментирует Волков.
Если первое знакомство прошло успешно, то в нашем организме выделяется целый букет гормонов удовольствия, а также включаются «в дело» половые гормоны, связанные с влечением. В этом состоянии критическое мышление и способность объективно оценивать партнера сильно снижаются, людьми руководят страсть и эйфория.
— Биологически этот процесс может длиться от шести месяцев до 2–3 лет, в зависимости от конкретного человека. Когда же он заканчивается, то перерастает в привязанность. Для ее формирования требуются время, условия, определенные поступки каждого в паре, — рассказывает клинический психолог.
Если страсть — это восхищение человеком, основанное на очаровании партнера и гормонах, то привязанность — более спокойное чувство, но именно оно основано на желании заботиться друг о друге и, значит, создать семью.
Если же молодые люди, не дожидаясь периода привязанности, действуют под влиянием страсти, то беременность может быть отложена благодаря средствам контрацепции, напоминают сексологи. При обоюдно правильном отношении к вопросу предохранения риск наступления беременности обычно сводится к нулю, подчеркивает психиатр-сексолог.
— Всем известны и доступны способы контрацепции — и мужской, и женской. Главное — это выбор партнера, который придерживается этих моментов, — комментирует Алексей Вилков. — Риск возникает, когда в ситуацию «вмешиваются» случайные половые связи, употребление алкоголя или сумасшедшая страсть — влюбленность, при которой эмоции могут преобладать над разумом.
Кого бросают мужчины
Кто же находится в зоне особого риска? По словам психиатра, прежде всего это девушки легкомысленного склада характера, которые не очень избирательны при выборе партнера. Мужчины рассматривают такой типаж в качестве социальных партнерш без каких-либо дальнейших обязательств.
— Либо это женщины очень тревожные, склонные болезненно переживать одиночество, поэтому для них связь с мужчиной — это способ успокоиться, снять тревогу, напряжение, достичь временного успокоения, — рассказывает Сергей Волков. — Они имеют низкую самооценку, комплекс неполноценности, поэтому готовы соглашаться на разные сомнительные связи, лишь бы получить непродолжительное спокойствие или призрачный шанс на стабильные отношения.
Психиатр-сексолог подчеркивает, что в категорию легкодоступных попадают также юные девушки с отсутствием жизненного опыта.
— У них на первый план выходят эмоции, а не разум и логика. Такие девушки еще пока не способны просчитать все риски, варианты и возможные ошибки. Жизненный опыт приходит потом — с возрастом, через череду ошибок. И многие мужчины это знают и этим пользуются, — сетует психиатр.
Сергей Волков подчеркивает, что современная молодежь воспитана в парадигме, что всё можно получить быстро, в том числе и удовольствие от отношений. А когда они надоедают, то есть опция их не продолжать. Так относятся к интимной жизни мужчины, которые не хотят строить долгосрочные отношения и брать на себя ответственность за создание семьи и за сохранение пары.
— В их мировоззрении нет частей жизни, которые невозможно быстро закончить, предел их сознания — это то, что можно один раз умереть. А то, что можно своими действиями нанести человеку вред, причинить боль и страдания — это в сознании отсутствует. Поэтому они быстро вступают в отношения, а если не получают удовольствия или им надоедают партнеры, то бросают их так же скоро и достаточно цинично, — рассуждает Сергей Волков.
По словам клинического психолога, проблема еще и в том, что часто и женщины, и мужчины путают доброе к себе отношение с романтическим интересом, например, дружеские отношения с любовью. Точно так же многие путают любовь и сексуальные отношения, полагая, что если у них есть такие отношения с человеком, то, значит, их любят, отмечает эксперт.
Волков также указывает на то, что девушек с детства учат несуществующей модели Золушки.
— Считается, что если какие-то социально необходимые условия соблюдаются со стороны мужчины (большая квартира, красивая машина, определенный набор поступков), то это принц. Проблема в том, что мы живем не в волшебной сказке, и принцев не существует, как не существует и золушек, — комментирует клинический психолог.
По мнению Сергея Волкова, порой девочек воспитывают в контексте того, что женщина должна быть хорошей женой, забывая объяснить, что она ничего не должна за свои отношения.
— Поэтому многие женщины попадают в ловушку, думая, что если мужчина сводил в ресторан и подарил цветы, то он может за это что-то требовать и обязательно получить, — комментирует Волков.
Клинический психолог сетует и на то, что сейчас отношения преподносятся в рамках парадигмы равенства — всё должно быть поровну. В этом случае если один человек дает партнеру какие-то блага или эмоции, то он вправе получить за это что-то взамен.
— Искренняя заинтересованность в другом человеке подтверждается тем, что за нее не требуют каких-то конкретных действий, но надеются на поддержку и ответную заинтересованность, — считает сексолог Волков. — А смысл знакомства не в том, чтобы любой ценой удержать человека, а в том, чтобы найти своего.