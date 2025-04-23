Бокерия заявил об особом вкладе Церетели в развитие искусства всей страны

Президент Российской академии художеств, художник и скульптор Зураб Церетели своими работами внес личный особый вклад в развитие искусства всей страны. Об этом 23 апреля заявил президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия, отвечая на вопрос «Известий» на церемонии прощания с мастером.

«Церетели относится к категории людей, которые навсегда записали свое имя в число тех, которые внесли свой вклад в мирное время или не в мирное время для развития страны», — заявил Бокерия.

Он отметил, что в России искусство, которым занимался Церетели, всегда считалось одним из важнейших.

«Можно вспомнить многих наших великих художников, и я думаю, что он относится к этому кругу. Его произведения — очень органичные, естественные, чистые и заставляют задуматься, почему вот это — так, а другое — вот так», — подчеркнул академик РАН.

Бокерия также вспомнил, что в доме Церетели всегда было много людей — друзья, близкие, просто люди, которые хотели с ним познакомиться.

Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели началась в Москве в храме Христа Спасителя ранее этим днем и продлится до 18:00. Почтить память Церетели пришли родные, близкие и поклонники творчества скульптора. На церемонию также доставили венки от президента России Владимира Путина и администрации главы государства.

О смерти художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели стало известно 22 апреля. Ему был 91 год. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.

Советский и российский живописец, заслуженный художник РФ Виктор Калинин отметил в разговоре с «Известиями», что благодаря своему таланту Церетели завоевывал первые места на конкурсах, в том числе мировых, которые проводили во Франции, Испании, Латинской Америке и других странах. Внук скульптора, художник Василий Церетели, подчеркнул в разговоре с «Известиями», что его дедушка оставил огромное наследие и внес огромнейший вклад в культуру советских государств, Грузии и России.