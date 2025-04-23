В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов
Ограничения на вылет и посадку самолетов введены в аэропорту Казани. Об этом 23 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 12:45 мск введены также в аэропорту Казань», — написал он в своем Telegram-канале.
В этот же день вводили временные ограничения в аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска. Позже их сняли. Затем в 12:10 мск в Нижнекамске повторно ограничили прием и вылет рейсов.