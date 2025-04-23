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Временные ограничения на работу аэропортов Нижнекамска, Казани и Ульяновска сняли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В аэропортах Нижнекамска, Казани и Ульяновска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 23 апреля заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 09:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, ограничения были сняты в 10:00 мск в аэропорту Казани и в 11:06 мск в воздушной гавани Нижнекамска.

Отмечается, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

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О введении временных ограничений в аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска стало известно ранее в этот день.

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