Временные ограничения на работу аэропортов Нижнекамска, Казани и Ульяновска сняли

В аэропортах Нижнекамска, Казани и Ульяновска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 23 апреля заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 09:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, ограничения были сняты в 10:00 мск в аэропорту Казани и в 11:06 мск в воздушной гавани Нижнекамска.

Отмечается, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

О введении временных ограничений в аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска стало известно ранее в этот день.