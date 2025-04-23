В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в среду, 23 апреля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В своем Telegram-канале он рассказал, что меры начали действовать с 8:00 мск.
Также временные ограничения с 7:30 действуют в аэропортах Казани и Ульяновска. Как уточнял Кореняко, экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов работают над обеспечением безопасности полетов.