В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом 23 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Как уточнил он в своем Telegram-канале, экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов работают над обеспечением безопасности полетов. По его словам, это стоит в приоритете.
Ранее, 18 апреля, вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Гагарин Саратова. Уточняется, что их сняли в 7:50 мск.