В Кремле ответили на вопрос о возможном приезде генсека ООН на 9 Мая в Москву
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не планирует посетить Россию в честь Дня Победы 9 мая. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, генсек ООН, насколько я знаю, не планирует приехать, его нет в списке», — сказал он на брифинге.
Ранее, 17 апреля, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направил премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве 9 мая.