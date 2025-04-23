Экс-сотрудника спецслужб Молдавии выдворили из РФ за попытку сбора разведданных

Экс-сотрудника спецслужб Молдавии, который приехал в Россию для сбора разведывательных данных, выдворили из страны. Об этом 23 апреля проинформировали в ФСБ РФ.

«Пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака», — проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что мужчина приехал в РФ в 2024 году с заданием, в рамках которого ему было необходимо собрать секретные сведения о якобы планах руководства России в отношении Молдавии, о представителях силовых и иных структур РФ, которые связаны с деятельностью в направлении Кишинева.

Отмечается, что мужчина в интересах молдавской разведки пытался легализоваться в РФ. Ему необходимо было демонстрировать лояльность и готовность к сотрудничеству во благо России. Однако благодаря полиграфу удалось выявить, что он приехал в страну с разведывательно-подрывными целями.

Руснак не смог нанести реальный ущерб безопасности РФ, поэтому в феврале 2025 года его выдворили из России. Также мужчине закрыли въезд сроком на 60 лет.

27 марта в ЦОС ФСБ рассказали о вербовке Киевом шпионов в РФ под прикрытием американской аналитической организации, признанной нежелательной в России. По данным ФСБ, при вербовке киевский режим отдает предпочтение россиянам, связанным с военной службой.