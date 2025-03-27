ФСБ сообщила о вербовке Киевом шпионов в РФ под прикрытием организации из США
Украинские спецслужбы под прикрытием американской аналитической организации RAND Corporation (признана нежелательной в РФ) пытаются вербовать агентов для шпионажа в России. Об этом 27 марта сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).
«Получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной <...> RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории РФ и добывания сведений <...> о проведении <...> специальной военной операции на Украине», — заявили в ведомстве.
По данным ФСБ, при вербовке киевский режим отдает предпочтение россиянам, связанным с военной службой. Представители украинских спецслужб обращаются к потенциальным агентам в мессенджерах под видом сотрудников отдела стран СНГ в европейском филиале RAND Corporation.
Указывается, что таким образом Киев пытается заполучить секретные данные о применении стратегической авиации Воздушно-космических сил России, а также о численности и дислокации российских подразделений, участвующих в спецоперации.
Ранее, 13 марта, суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил жителя региона к 12 годам лишения свободы за шпионаж в интересах Украины. Было установлено, что в осенью 2022 года мужчина связался с представителями иностранной спецслужбы и в течение месяца передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о дислокации российских военных в Донецке.