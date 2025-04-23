Суд в США обязал правительство восстановить работу «Голоса Америки»

Окружной суд Соединенных Штатов обязал правительство возобновить работу агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция «Голос Америки» (признана в РФ иноагентом), и других аффилированных СМИ, которые ранее приостановили работу из-за указа американского лидера Дональда Трампа. Об этом 22 апреля сообщило издание The Hill.

Соответствующее решение было вынесено федеральным судьей США Ройсом Ламбертом. По его словам, ответчики не имели четкого плана, действовали резко и радикально, не учли законные обязанности агентства, а также игнорировали последствия для сотрудников, журналистов и международной аудитории.

Кроме того, суд предписал USAGM восстановить в должности отправленных в административный отпуск сотрудников и не сокращать штат до окончания судебного разбирательства, а также продолжить финансирование международного вещания, говорится в публикации.

О приостановке работы радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода» (также признана в РФ иноагентом) агентство Reuters сообщило 16 марта. Уточнялось, что решение было принято из-за указа Трампа о сокращении государственных расходов. По информации издания, некоторые республиканцы обвинили «Голос Америки» и другие финансируемые государством СМИ в предвзятости по отношению к консерваторам.

Газета The Washington Post (WP) 22 марта сообщила, что сотрудники радиостанции «Голос Америки» подали иск против администрации Трампа после якобы незаконного закрытия СМИ. Позже, 28 марта, стало известно о том, что Федеральный суд Нью-Йорка временно приостановил действия администрации американского президента по ликвидации радиостанции «Голос Америки».