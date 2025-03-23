Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО уничтожили 59 БПЛА над регионами России
Общество
Временные ограничения полетов сняли в аэропортах Волгограда и Саратова
Мир
Администрация Эрдогана опровергла информацию об ограничении телевещания
Происшествия
В Ахтубинске в результате атаки БПЛА повреждено несколько зданий
Мир
Около 400 человек провели митинг у автосалона Tesla против Маcка
Мир
Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве
Мир
Израиль предложил ХАМАС новый план по освобождению заложников
Армия
Российский штурмовик в одиночку подорвал минами два блиндажа ВСУ с пехотой
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 23 марта
Мир
Оппозиция Турции продолжила массовые протесты после задержания Имамоглу
Мир
Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище
Общество
Вильфанд спрогнозировал для 2025 года место в пятерке самых теплых в истории
Мир
Прокуратура Турции ходатайствовала об аресте мэра Стамбула Имамоглу
Мир
США депортировали группу венесуэльских мигрантов на базу Гуантанамо
Мир
Ульянов усомнился в понимании ЕС значения слова «независимость»
Спорт
Овечкин занял девятое место по очкам в равных составах за всю историю НХЛ
Общество
В МВД посоветовали не использовать открытый Wi-Fi в общественных местах

Сотрудники радио «Голос Америки» подали в суд на администрацию Трампа

WP: сотрудники «Голоса Америки» подали иск на администрацию Трампа
0
EN
Фото: Getty Images/wellphoto
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Группа сотрудников радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ иноагентом) подали иск против администрации президента США Дональда Трампа после якобы незаконного закрытия СМИ. Об этом 22 марта сообщила газета The Washington Post (WP).

«Шесть журналистов «Голоса Америки» <…> подали в суд на членов администрации Трампа в пятницу (21 марта. — Ред.), обвинив чиновников в незаконном закрытии финансируемого из федерального бюджета средства массовой информации», — пишет издание.

Уточняется, что иск был подан в суд Нью-Йорка. По мнению истцов, закрытие радиостанции является незаконным. Они также потребовали восстановления работы СМИ в своем заявлении.

Деньги утекли: USAID тайно финансировало строительство водоканала при талибах
Если проект будет реализован, то это приведет к водному кризису в Узбекистане и Туркменистане

Ранее, 16 марта, сообщалось, что «Голос Америки» и «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом) приостановили работу после решения агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа Трампа о сокращении государственных расходов

В Белом доме 14 марта сообщили, что американский лидер подписал указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе USAGM. Это агентство координирует работу финансируемых из бюджета США СМИ, включая «Голос Америки».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025