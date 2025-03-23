Сотрудники радио «Голос Америки» подали в суд на администрацию Трампа

Группа сотрудников радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ иноагентом) подали иск против администрации президента США Дональда Трампа после якобы незаконного закрытия СМИ. Об этом 22 марта сообщила газета The Washington Post (WP).

«Шесть журналистов «Голоса Америки» <…> подали в суд на членов администрации Трампа в пятницу (21 марта. — Ред.), обвинив чиновников в незаконном закрытии финансируемого из федерального бюджета средства массовой информации», — пишет издание.

Уточняется, что иск был подан в суд Нью-Йорка. По мнению истцов, закрытие радиостанции является незаконным. Они также потребовали восстановления работы СМИ в своем заявлении.

Ранее, 16 марта, сообщалось, что «Голос Америки» и «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом) приостановили работу после решения агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа Трампа о сокращении государственных расходов

В Белом доме 14 марта сообщили, что американский лидер подписал указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе USAGM. Это агентство координирует работу финансируемых из бюджета США СМИ, включая «Голос Америки».