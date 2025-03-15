Трамп подписал указ о сокращении функций агентства по глобальным медиа

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM). Документ 14 марта опубликован на сайте Белого дома.

Агентство по глобальным средствам массовой информации координирует работу финансируемых из бюджета США СМИ, включая «Голос Америки» и «Свободу/Свободную Европу» (признанны в РФ иноагентами). В указе говорится о ликвидации «не предусмотренных законом» функций ряда ведомств и сокращении их штатов.

Под сокращение также попали Центр имени Вудро Вильсона (деятельность этой организации признана в РФ нежелательной), федеральная служба посредничества и примирения, институт музейных и библиотечных услуг, межведомственный совет по проблемам бездомных, фонд финансовых институтов развития, агентство по развитию бизнеса меньшинств и комиссия по исследованию Арктики.

Глава Пентагона Пит Хегсет 13 марта распорядился расформировать управление сетевой оценки (ONA), созданное в 1973 году по распоряжению бывшего американского лидера Ричарда Никсона. По словам Хегсета, это решение гарантирует, что ресурсы США будут направлены на решение самых насущных задач национальной безопасности при сохранении подотчетности и эффективности.