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NYT сообщила о приостановке судом действий по ликвидации радио «Голос Америки»

NYT: суд временно приостановил попытки Трампа ликвидировать «Голос Америки»
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Фото: REUTERS/Annabelle Gordon
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Федеральный суд Нью-Йорка временно приостановил действия администрации президента США Дональда Трампа по ликвидации радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ иноагентом). Об этом 28 марта пишет газета The New York Times (NYT).

«Федеральный судья временно приостановил усилия администрации Трампа по ликвидации «Голоса Америки» — финансируемой правительством международной вещательной компании, предполагаемое закрытие которой встревожило защитников свободы прессы», — говорится в материале издания.

По данным газеты, в иске утверждается, что действия администрации, такие как отправка сотен журналистов организации в оплачиваемый отпуск, нарушили права журналистов.

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Газета The Washington Post (WP) 22 марта сообщила, что сотрудники радиостанции «Голос Америки» подали иск против администрации Трампа после якобы незаконного закрытия СМИ. Уточнялось, что иск был подан в суд Нью-Йорка. По мнению истцов, закрытие радиостанции является незаконным.

До этого, 16 марта, сообщалось, что «Голос Америки» и «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом) приостановили работу после решения агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа Трампа о сокращении государственных расходов.

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