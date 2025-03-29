NYT сообщила о приостановке судом действий по ликвидации радио «Голос Америки»
Федеральный суд Нью-Йорка временно приостановил действия администрации президента США Дональда Трампа по ликвидации радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ иноагентом). Об этом 28 марта пишет газета The New York Times (NYT).
«Федеральный судья временно приостановил усилия администрации Трампа по ликвидации «Голоса Америки» — финансируемой правительством международной вещательной компании, предполагаемое закрытие которой встревожило защитников свободы прессы», — говорится в материале издания.
По данным газеты, в иске утверждается, что действия администрации, такие как отправка сотен журналистов организации в оплачиваемый отпуск, нарушили права журналистов.
Газета The Washington Post (WP) 22 марта сообщила, что сотрудники радиостанции «Голос Америки» подали иск против администрации Трампа после якобы незаконного закрытия СМИ. Уточнялось, что иск был подан в суд Нью-Йорка. По мнению истцов, закрытие радиостанции является незаконным.
До этого, 16 марта, сообщалось, что «Голос Америки» и «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом) приостановили работу после решения агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа Трампа о сокращении государственных расходов.