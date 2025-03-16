Reuters узнало о приостановке работы «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

Радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода» (признаны в РФ иноагентами) приостановили работу после решения агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа бывшего президента США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов, сообщает 16 марта агентство Reuters.

«Финансирование двух новостных служб США <...> было прекращено на следующий день после того, как президент Дональд Трамп приказал закрыть материнскую компанию финансируемого государством СМИ и шесть других федеральных агентств», — говорится в публикации.

По информации издания, некоторые республиканцы обвинили «Голос Америки» и другие финансируемые государством СМИ в предвзятости по отношению к консерваторам.

«Всё, что я когда-либо хотел делать, — это стрелять метко и говорить правду, независимо от того, какое правительство я освещал. Если это угроза для кого-то, так тому и быть», — передает Reuters слова главы сеульского бюро «Голоса Америки» Уильяма Галло.

В агентстве также отметили, что предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск пренебрежительно отнесся к сокращениям в USAGM.

«В то время как это глобальное правительственное пропагандистское агентство было свернуто, оно было временно переименовано в департамент пропаганды повсюду (DOPE)», — написал он в X.

В феврале Маск призывал к закрытию этих радиостанций, заявив, что их «никто больше не слушает».

Директор компании «Голос Америки» Майкл Абрамовиц 15 марта сообщил, что более 1,3 тыс. сотрудников были отправлены в административный отпуск. Он уточнил, что его тоже отправили в отпуск вместе с другими работниками радиостанции.

В Белом доме 14 марта сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM). Это агентство координирует работу финансируемых из бюджета США СМИ, включая «Голос Америки» и «Свободу/Свободную Европу».