Не дошло: Счётная палата проверила Почту России

Счётная палата сообщила о долгах Почты России перед Пенсионным фондом (ныне отделением Социального фонда России), повлекших перебои с выплатами пенсий. По итогам проверки ведомство обратилось в Генеральную прокуратуру. В фокусе внимания просроченные переводы более чем на 1,2 млрд рублей. Речь идёт о средствах, которые были перечислены «Почте» для доставки пенсий и пособий, но вовремя не дошли до получателей. Эксперты не считают, что произошло что-то страшное: цифровизация в нашей стране необходима, и без неё пенсии получали бы ещё хуже. Подробности — в материале «Известий»,

«Известия» направили запросы в Минэкономразвития, Минцифры, а также Почту России, однако на момент публикации ответов не было предоставлено.

«По состоянию на конец 2023 года задолженность ФГУП «Почта России» перед отделениями Социального фонда (СФР) составила 1,26 млрд рублей. При этом по ряду отделений СФР имели место случаи несвоевременной доставки пенсий гражданам», — говорится в официальном сообщении Счётной палаты. Поводом для обращения в Генпрокуратуру стали долги компании перед Пенсионным фондом и случаи задержки доставки пенсий. Надзорному ведомству предстоит дать правовую оценку ситуации, чтобы установить, были ли нарушения законодательства и кто именно за них несёт ответственность.

Как получают пенсии

Доставка пенсий через Почту России регулируется контрактами между компанией и Пенсионным фондом. Деньги перечисляются на счета региональных подразделений, откуда затем поступают почтальонам или через отделения — на руки пенсионерам. Любая задержка на одном из этапов может вызвать сбои.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— С технической точки зрения проблемы в доставке могут быть связаны с несвоевременными расчетами между сторонами, перегрузкой ИТ-систем в определённые дни, ошибками в маршрутизации или недостаточными транспортными ресурсами на местах. В условиях высокой нагрузки в первые числа месяца такие риски возрастают, — рассказал «Известиям» главный аналитик «ВМТ Консалт» Даниил Иванин. Он подчеркнул, что особенно уязвимыми остаются отдалённые районы с плохой логистикой и слабым интернет-покрытием.

Последствия для «Почты России»

В настоящий момент речи о санкциях в отношении Почты России не идёт. Согласно статье 21 Федерального закона «О страховых пенсиях», доставка пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию путем зачисления сумм на банковский счёт, либо через организации почтовой связи путем вручения средств на дому или в кассе. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью Илья Васильчук.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Юрист уточнил, что в отличие от банковских вкладов, деятельность Почты России не застрахована и, по его словам, существует угроза, что денежные средства, полученные для передачи пенсионерам, до них могут не дойти, поскольку почта в данном случае является посредником.

Последствия для пенсионеров

По данным СФР, в 2024 году около 7,6 млн пенсионеров по-прежнему получают выплаты через Почту России. Это, как правило, жители сёл и удалённых поселений, где нет банковских отделений или стабильной мобильной связи. Почтальоны доставляют деньги на дом, при этом фиксируя вручение специальными формами и мобильными терминалами. Эта система работает на основе договоров, утверждаемых ежегодно.

По словам Ильи Васильчука, в соответствии со статьей 34 ФЗ «О почтовой связи» за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг Почта России несет ответственность перед своими клиентами, но в пределах суммы перевода. Для получения компенсации нужно подать заявление на возмещение ущерба , добавил юрист.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

При этом стоит помнить, что Почта России является непубличным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат Российской Федерации. Согласно пункту 7 её Устава, Почта России несёт ответственность по своим обязательствам только принадлежащим ей имуществом, а Российская Федерация, в свою очередь, не отвечает по обязательствам предприятия. В случае роста задолженности и затягивания сроков доставки пенсий могут возникнуть реальные риски потери части выплат.

— В связи с организационными проблемами внутри Почты России пенсии могут длительное время не доставляться пенсионерам, при этом получить разумную компенсацию за задержку, скорее всего, не получится. Если объем долга перед СФР станет слишком большим, то пенсионеры могут вообще потерять части своих пенсий, — указывает Илья Васильчук.

Цифровизация как путь вперёд

— Автоматизация доставки, отчётности, маршрутизации и обратной связи между получателями и операторами — уже не будущее, а насущная необходимость, — считает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. — Я полагаю, что либо Почта России, либо Минцифры могли бы разработать специальные приложения, в которых можно было бы сообщать о получении пенсии по факту.

По мнению эксперта, такая цифровая связность является гарантией прозрачности и минимизацией рисков. Сложность всех цифровых систем заключается не только в программной части, но и в выстраивании устойчивой логистики данных — особенно в удалённых регионах, где нет стабильной связи , признает Ольга Орлова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Но именно там цифровые инструменты могут сыграть решающую роль. Оффлайн-режимы приложений, автоматическая синхронизация, встроенные механизмы контроля доставки и геолокации — все это уже сейчас внедряется, в том числе и в проектах, связанных с социальной сферой. Главное, чтобы был запрос со стороны государства и у операторов доставки была техническая база для таких решений, — указывает она.

Мы уверены, что в ближайшие годы взаимодействие с гражданами в социальной сфере полностью перейдёт на платформенную модель. Это значит, что все участники процесса — от Фонда до почтальона и самого получателя — будут работать через единые системы, в которых каждый шаг фиксируется, защищается и анализируется. Чем раньше начнётся массовое внедрение таких решений, тем меньше будет поводов для обращений в прокуратуру, — резюмирует Ольга Орлова.

Без цифры было бы хуже

— Сегодняшняя ситуация — это системная отладка сложного механизма. Без цифровых решений у нас вообще не было бы понимания, где сбой. В девяностые пенсии могли не приходить месяцами, и никто не знал, кто виноват. Сегодня от системы требуют того, что раньше считалось невозможным, — рассказала заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. — Но нужно понимать: рост требований — это следствие роста надёжности. Именно поэтому цифровая трансформация, несмотря на отдельные сбои, — это шаг вперёд.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе именно автоматизация процессов обеспечит стабильную и своевременную доставку выплат.

— Любая логистика — это риски. А уж логистика, завязанная на бюджетные средства, — вдвойне. Это и человеческий фактор, и технические ошибки, и проблемы с отчётностью. При этом люди не должны страдать. Проблема даже не в Почте, а в общей изношенности инфраструктуры. И здесь вопрос не к операторам, а к системной поддержке государства», - добавила Юлия Макаренко.