С сервиса сбор: Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий

Пенсионерам могут назначить компенсацию за задержку в выплатах. Такую рекомендацию Счетная палата даст Минтруду по итогам проверки «Почты России» («Известия» изучили отчет аудиторов). В отличие от трудового законодательства пенсионное не предусматривает денежное возмещение за несвоевременное получение денег, а случаи задержек в последние годы фиксировались неоднократно. Кроме того, контрольный орган выявил, что «Почта России» неэффективно использует средства, выделенные ей на модернизацию отделений, а также берет слишком крупные кредиты, которые следует ограничить. Что еще не так в работе «Почты России» и как это исправлять, узнали «Известия».

Как получают пенсию в «Почте России»

Счетная палата раскритиковала «Почту России» в своем отчете по итогам деятельности компании в 2020-м — начале 2025 года. В частности, аудиторы выявили, что за этот период организация не раз нарушала сроки доставки пенсий, которые установлены Соцфондом. Впрочем, таких случаев немного: например, в 2024 году доставку пенсии задерживали 52 раза на один-два дня. По закону «Почта России» должна доставлять пенсию не позднее следующего дня после поступления денег от местного Соцфонда.

Основная предпосылка к тому, что выплату задерживают, — возможность для «Почты России» извлечения дохода от размещения целевых средств, считает контрольный орган.

В связи с этим Счетная палата в своем отчете предлагает правительству поручить Минтруду и Соцфонду представить предложения по изменению законодательства, чтобы установить денежную компенсацию пенсионерам за несвоевременную выплату пособий. Сейчас в России пенсионное законодательство в отличие от трудового не предусматривает денежную компенсацию за несвоевременную выплату таких средств.

«Учитывая наличие фактов нарушений сроков доставки пенсий и пособий в 2021–2024 годах, введение механизма компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий будет способствовать повышению ответственности «Почты России» в части соблюдения сроков доставки», — следует из отчета СП.

«Известия» направили запросы в Минтруд и Соцфонд, а также в «Почту России». Впрочем, риски, связанные с задержками в получении пенсий через почту, часто имеют техническую природу, подчеркивает доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Андрей Гиринский. Но защитить пенсионеров все-таки нужно.

— Процент компенсации может исчисляться различными способами, в том числе в определенной доле от суммы ежемесячной выплаты, — предположил эксперт.

По его словам, компенсация может быть установлена как общими правилами обслуживания, так и индивидуальными параметрами для конкретного клиента, если такая возможность предусмотрена. Андрей Гиринский не исключает обращения в суд в спорной ситуации.

Какие еще проблемы в работе «Почты России» выявила Счетная палата

Задержка в выплате пенсий — не единственная проблема, которую Счетная палата выявила по итогам проверки. Например, «Почта России» неэффективно использует выделенные из бюджета средства на модернизацию отделений. Так, за последние годы было направлено 17 млрд рублей на ремонт и обслуживание 3,3 тыс. объектов в труднодоступной и сельской местностях. Однако в итоге модернизировали за 2022–2023 годы всего 723 объекта, оценили аудиторы. Это создает риски невыполнения поручения президента по обновлению минимум 25 тыс. объектов до 2030-го.

До этого, в июне 2024-го, «Почту России» уже оштрафовали на 100 млн рублей за задержки при ремонте отделений.

Кроме того, СП выявила, что порядка 2 тыс. имущественных объектов «Почта России» не использует для извлечения прибыли, а ряд объектов не загружен на полную мощность. Например, загрузка Павелецкого прижелезнодорожного почтамта площадью 23,6 тыс. кв. м составила не более 15%. Кроме того, там организована ручная сортировка почтовых отправлений при перевалке между ж/д и автотранспортом.

Из-за нехватки персонала, нерентабельности и отсутствия помещений за период 2020–2023 годов число почтовых отделений, работающих в сокращенном режиме, увеличилось вдвое, а количество почтовых ящиков, установленных вне отделений связи, снизилось более чем в два раза, говорится в докладе. А на начало прошлого года временно не работало каждое шестое отделение (более 6 тыс.). В итоге из-за этого страдают люди, которым сложнее получить почтовые услуги.

Проверка Счетной палаты также выявила, что «Почта России» привлекает заемные средства без проведения соответствующей экономической оценки, а лимит заимствований не установлен. В связи с этим аудиторы предлагают разработать проект стратегии развития почтовой связи до 2030 года, где установить для «Почты России» лимит долговых обязательств и предельного значения показателя «Чистый долг / EBITDА» (объем прибыли до вычета процентов, налогов, износа и начисленной амортизации).

Cогласно бухгалтерской отчетности, чистый убыток «Почты России» в 2024 году составил 20,6 млрд рублей, напомнил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Это почти в три раза больше, чем в 2023-м (7,2 млрд рублей). При этом проценты к уплате по кредитам в 2024-м выросли до 16,7 млрд рублей.

— «Почта России» — одно из самых неэффективных госпредприятий. Она давно ассоциируется с неповоротливостью, бюрократией и низким качеством услуг, — отметил Сергей Учитель.

По его словам, амбиции самой компании и каждого ее очередного руководителя по созданию «нового лица» «Почты России» и модернизации с каждым годом обходятся бюджету всё дороже и дороже и оборачиваются уголовными делами в отношении начальников разного уровня. С другой стороны, избавиться от почтовых отделений невозможно, ведь они выполняют важную социальную функцию, в частности, в удаленных и труднодоступных территориях. При этом спрос на услуги всё время снижается, и зарабатывать компании в таких условиях становится еще сложнее.

При этом ни один коммерческий банк не готов предоставить такому заемщику финансирование на льготных условиях, а, наоборот, с учетом экономического положения и рисков кредитование «Почты России» может быть на условиях выше рынка, отметил Сергей Учитель. И, как считает эксперт, установить лимиты по кредитованию недостаточно. Более эффективно было бы приватизировать компанию, но она обладает слишком большим количеством активов на балансе, что затрудняет этот процесс.