Тянут — не дотянут: средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты

Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты — это рекордный минимум с 2017-го, подсчитали для «Известий» в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Основная причина в том, что зарплаты растут опережающими темпами, к тому же неравномерно по отраслям, тогда как пенсии индексируют на официальную инфляцию. По мировым стандартам «коэффициент замещения пенсий» должен быть не ниже 40%. Однако, как уточнили во ВНИИ труда Минтруда, в международной практике он оценивается для «типового получателя» — например, слесаря или токаря. По такой методике цифры в России выше установленного уровня. При этом показатель в некоторых странах Европы, например в Литве, Польше, Эстонии, гораздо ниже. Как ситуация в России может поменяться в будущем и что делать, чтобы обеспечить свою старость, — в материале «Известий».

Сколько россияне теряют при выходе на пенсию

В России на конец 2024-го средняя страховая пенсия по старости составила 25 тыс. рублей, а зарплата — 86 тыс. Соответственно, при достижении старости пожилые люди получают от государства ниже трети (29%) от заработка, который могли бы получать, если бы работали, подсчитали в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) (документ есть у «Известий»).

Такой показатель — минимальный в России по крайней мере с 2017-го, когда коэффициент был на уровне 36%, уточняется в исследовании НАПФ. Он постепенно снижался: в 2023-м был на один процентный пункт выше, чем в 2024-м, — 30% против 29%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»

Соотношение пенсии и утраченного заработка называют коэффициентом замещения — он определяет, насколько эффективно система обеспечивает пенсионный доход взамен заработка, объяснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Международная организация труда (МОТ) рекомендует держать его на уровне не менее 40%.

Однако во ВНИИ труда Минтруда заявили «Известиям», что для корректной оценки показателя важно учитывать методику его подсчета у разных организаций.

— В публичном пространстве сложилась практика сравнивать средний размер зарплат со средними пенсиями и называть результаты этого сравнения коэффициентом замещения. Тогда как это гораздо более сложный показатель, который отражает, насколько компенсируется утраченный в связи с завершением работы заработок получателя, — оценили во ВНИИ труда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Там пояснили: норматив МОТ установлен для так называемого типового получателя, доходы которого за 30 лет страхового стажа соответствуют заработной плате слесаря или токаря в машиностроении. Если подсчитывать таким образом, то коэффициент замещения для этих специальностей в России составляет 46% при 30 годах страхового стажа и 40,5% при сокращенном обеспечении (при 15-летнем стаже в реалиях российского пенсионного законодательства).

Как в России растут зарплаты и пенсии

Одна из главных причин постепенного снижения уровня компенсации после утраты заработка на самом деле довольно позитивная — это рекордное повышение доходов россиян в последние годы из-за острого дефицита кадров, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, оклады опережали рост цен, тогда как выплаты по старости индексировали по официальному уровню инфляции (9,5% в 2024 году). Тем не менее сравнение средних выплат по старости и средних доходов актуально — оно отражает благосостояние пенсионеров в нынешних условиях.

При этом во ВНИИ труда считают, что сравнивать сегодняшнюю среднюю зарплату с пенсиями россиян, которые уже давно вышли на заслуженный отдых, непоказательно. Во-первых, потому что доходы в отличие от пенсий растут неравномерно: у части людей зарплата увеличилась за последний год на 20%, у кого-то осталась на прежнем уровне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, в расчете среднего жалованья учитываются и сверхвысокие заработки, которые не участвуют в формировании пенсионных прав и не подлежат замещению — выплаты формируются только с доходов до определенной суммы, с которой уплачиваются страховые взносы. В итоге средняя пенсия более однородна, так как ее размер меньше различается между получателями: она ближе к медианной зарплате, а не к средней.

Однако есть и другие факторы, которые снижают выплаты пожилым людям. Например, отмена индексации пенсий работающим гражданам с 2016-го по 2024-й, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Это влияло на размер выплат и отразилось на коэффициенте замещения. Впрочем, с 2025 года такую индексацию возобновили.

Какие пенсии платят в странах Европы

В совокупности в государствах ЕС по итогам 2023-го коэффициент замещения (по подсчетам МОТ) составил 58%, но размер выплат в Европе может отличаться в десять раз в зависимости от страны, отметил Владимир Чернов. Так, по его словам, пенсия в Исландии в 2024-м достигала €2,8 тыс. (порядка 270 тыс. рублей по курсу на 6 марта), а в Болгарии — только €226 (22 тыс. рублей).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Лидеры по коэффициентам замещения в мире — Португалия (98%), Нидерланды (93%), Турция (95%), перечислила Юлия Финогенова. Впрочем, в случае последней нужно учитывать, что в реальном выражении из-за постоянно дешевеющей лиры пенсии выглядят не такими выгодными. В антирейтинг же вошли Литва (29%), Австралия (31–34%), Эстония (34%), Польша (32%).

Как увеличить доходы в старости

С 2026 года индексации пенсий будут определяться не только инфляцией, но и дополнительными доходами Социального фонда, которые возникли из-за высоких темпов роста зарплат, напомнил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Поэтому, по его словам, можно ожидать, что коэффициент замещения все-таки начнет повышаться. Есть и другой положительный фактор — возобновление индексации работающим пенсионерам, которое увеличит доходы трудящихся пожилых людей.

Юлия Долженкова из Финансового университета считает, что уровень замещения всё же будет снижаться. Но в первую очередь потому, что зарплаты работающим станут расти быстрее инфляции, на которую продолжат индексировать выплаты по старости. Кроме того, увеличивается число самозанятых, у которых не формируются пенсионные права, а значит, Соцфонд недополучает страховые взносы, напомнила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Увеличить уровень компенсации поможет дальнейшее опережающее повышение пенсий и рост сборов страховых взносов в Соцфонд за счет вовлечения в систему новых плательщиков из неформального сектора — тогда у государства будет больше средств, чтобы поднимать пенсии, считает профессор.

Однако значимые сдвиги будут вряд ли — поэтому тем, кто сейчас работает, стоит задуматься о пенсии заранее. Помимо классических сбережений на вкладах и самостоятельных инвестиций, есть и другие варианты. Чтобы в старости получать доходы, сопоставимые с зарплатой, можно устроиться в компанию, где предлагаются корпоративные пенсионные программы, добавил Владимир Чернов. Также есть вариант стать участником программы долгосрочных сбережений (ПДС).

Справка «Известий» ПДС — это добровольный сберегательный продукт для россиян от 18 лет, запущенный ЦБ и Минфином. Чтобы участвовать в программе, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и делать взносы за свой счет. Также можно перевести пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год, если они есть. В первые 10 лет после вступления в программу государство софинансирует эти вложения до 36 тыс. рублей ежегодно. Предусмотрен и налоговый вычет до 52 тыс. в год.

— Замещение утраченного заработка за счет только государственной пенсии не позволяет обеспечить достойный уровень жизни после завершения трудовой карьеры. Благодаря (ПДС) соотношение утраченного заработка к пенсии может достигать рекомендуемых по мировым меркам 40%, — отметил президент НАПФ Сергей Беляков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Можно также переехать работать в районы Крайнего Севера, так как стаж в них повышает коэффициент к фиксированной выплате, предложил Владимир Чернов. Еще вариант увеличить пенсию — купить дополнительные баллы до завершения трудовой деятельности.