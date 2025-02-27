Ушли в разрыв: разница в размере пенсий в регионах превысила 2,3 раза

Разница в размере пенсий в регионах превысила 2,3 раза, выяснили «Известия». Разрыв между выплатами по старости для неработающих из северных и южных субъектов достиг рекордных 27 тыс. рублей. Самые высокие выплаты — на Чукотке (47 тыс.), а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (20 тыс.). Причины — в различиях в доходах северян и южан и в региональных надбавках. Почему пенсионное неравенство нужно сглаживать и как возможно это сделать — в материале «Известий».

Где самые высокие и самые низкие пенсии в России

На начало 2025-го самые большие выплаты по старости неработающим назначались жителям Чукотки — 47 тыс. рублей, а самые низкие — людям из Кабардино-Балкарии в размере 20 тыс. Таким образом разница составила 27 тыс., следует из февральских данных Соцфонда (СФР) по итогам 2024-го («Известия» изучили их). А максимальная региональная пенсия оказалась в 2,35 раза выше, чем минимальная. Средняя же пенсия по старости по всей стране на начало 2025-го — 25 тыс. рублей.

Разрыв между выплатами достиг максимума с 2021-го, когда начала публиковаться статистика. За четыре года разница между максимальными и минимальными пенсиями по старости неработающим поднялись с 18 тыс. до 28 тыс., то есть в 1,5 раза. Только по сравнению с 2024-м показатель в этом году увеличился на 3 тыс. рублей.

За всё время ведения статистики лидером по уровню пенсий всегда была Чукотка, а отстающим — Кабардино-Балкария. В топ по самым высоким выплатам также вошли северные и дальневосточные регионы — Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Ямало-Ненецкий АО, следует из статистики СФР. Антирейтинг вместе с Кабардино-Балкарией возглавили другие южные республики — Дагестан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Крым.

Почему пенсионеры на севере богаче пожилых людей на юге

Основная причина дифференциации пенсий — разница в зарплатах в регионах, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Одни из самых высоких — именно на Чукотке, а самые низкие — в республиках Северного Кавказа. Причем этот разрыв в зависимости от специальности достигает 5–10 раз, уточнила эксперт.



По последним данным Росстата, на ноябрь 2024-го самая большая средняя зарплата была в Магаданской области (193 тыс. рублей в месяц) и на Чукотке (180 тыс.), а самая низкая — в Ингушетии (39 тыс.) и Чечне (41 тыс.). В КБР показатель равен 46 тыс. Таким образом, разница между жалованьем на Чукотке и в Кабардино-Балкарии — в четыре раза.

— Высокие зарплаты и пенсии в России получает население регионов, богатых полезными ископаемыми (на севере), и там, где концентрируются основные денежные потоки бизнеса (Москва и Санкт-Петербург). Низкие же — в густонаселенных и преимущественно аграрных регионов (юг). В северных субъектах работу найти легко из-за низкой плотности населения и большого дефицита кадров. А на юге, наоборот, много людей и уровень безработицы традиционно выше, — объяснила Наталья Мильчакова.

Кроме того, богатые регионы могут оперативно реагировать на рост инфляции и индексировать зарплаты бюджетников, а у менее благополучных субъектов на это нет средств, добавила эксперт. В итоге людям в северных регионах начисляют больше пенсионных баллов, от которых в первую очередь и зависит выплата.

Еще одна причина разрыва — региональные надбавки. Для проживающих в районах с неблагоприятными условиями (например, на Крайнем Севере) есть доплаты к фиксированной части пенсии, которые призваны компенсировать проживание и работу в тяжелом климате, напомнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Начисления увеличиваются на специальные районные коэффициенты, добавила эксперт. Граждане могут получать повышенную пенсию, имея достаточный северный стаж.

— Пенсионеру, отработавшему не меньше 15 лет на Крайнем Севере или более 20 лет в приравненных к нему районах, полагается северная надбавка к пенсии. Но при условии, что общий страховой стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В этом случае размер фиксированной части выплаты умножают на коэффициент 1,5 или 1,3, — уточнила она.

При этом, по словам эксперта, в южных регионах традиционно высокая неформальная занятость, поэтому многие получают меньшие размеры пенсий.

В целом же разрыв растет за счет того, что сейчас на заслуженный отдых уходят граждане, у которых всё меньше советского стажа и всё больше заработанных пенсионных баллов, объяснила доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Также ежегодно увеличивается стоимость самих пенсионных коэффициентов, и это тоже влияет на разницу в выплатах.

Как можно сократить пенсионное неравенство

При этом стоимость жизни в регионах Дальнего Востока и Крайнего Севера существенно выше, чем в среднем по стране и особенно на Северном Кавказе, отметил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.



— Стоимость потребительской корзины в регионах Дальнего Востока на 20–60% превышает среднюю по стране, а на Северном Кавказе она примерно на 10% ниже. Разрыв в пенсиях вполне соответствует оценкам паритета покупательной способности. Если смотреть прожиточный минимум, установленный решениями региональных властей на 2025 год, то разница между Чукоткой и Кабардино-Балкарией будет такой же — в 2,5 раза, — оценил эксперт.

Вместе с тем россияне редко мигрируют в регионы со сложными климатическими условиями ради высоких доходов. Но, возможно, он начнет расти, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По данным опроса hh.ru, только 20% респондентов готовы переехать в такие субъекты ради зарплаты.

При этом некоторые граждане прописываются в северных регионах или Москве, проживая в других субъектах, чтобы получать повышенную пенсию. Однако это практикуется нечасто из-за законодательных ограничений, отметила Юлия Долженкова из Финансового университета. Так, например, чтобы получать выплаты в столице, надо быть зарегистрированным не менее 10 лет.

Разрыв в пенсиях, по мнению Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, будет расти. Его помогут сократить увеличение инвестиций в развитие внутреннего туризма в южных регионах, создание технопарков в таких субъектах, а также увеличение субсидий и грантов от государства фермерам.

Нуждается в совершенствовании и пенсионное законодательство, считает Юлия Долженкова. Дело в том, что самозанятые, численность которых растет, особенно на юге, могут откладывать на пенсию только добровольно. В результате те, кто не позаботился о старости, становятся получателями социальных пособий, которые значительно ниже всех остальных.