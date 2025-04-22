Эксперт оценил признание Киева в закупке российского газа
Покупка российского газа у Евросоюза (ЕС) — еще одна сфера зависимости Украины. Об этом 22 апреля «Известиям» сообщил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
«Украина и так зависима вообще по любому фронту. Поэтому газовая зависимость от Брюсселя — это плюс еще одна зависимость. Нет такого, что это как-то ухудшит положение Украины. Там, мне кажется, и так уже некуда», — отметил он.
По словам аналитика, о закупках российского газа на Украине знали многие, но молчали. Он допустил, что политики в Киеве могли опасаться последствий подобных заявлений.
«Если сейчас стали об этом говорить, то я допускаю, что это может свидетельствовать о том, что внутри политического сообщества на Украине разногласия уже выходят наружу», — сказал Демидов.
Украина всегда будет покупать газ, так как газовые месторождения на ее территории никогда не позволят закрыть собственные потребности, заключил эксперт.
22 апреля первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод «Турецкий поток».
В начале месяца в российской энергетической компании «Газпром» сообщили, что в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) уровень запаса ресурсов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. Согласно информации Gas Infrastructure Europe (GIE) на 31 марта, запасы европейцев, в свою очередь, снизились до 34,3 млрд куб. м, что составляет треть от объема хранилищ. Данный показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом на 25,3 млрд куб. м.