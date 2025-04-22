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Эксперт оценил признание Киева в закупке российского газа

Эксперт Демидов: покупка российского газа у ЕС — еще одна зависимость Украины
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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Покупка российского газа у Евросоюза (ЕС) — еще одна сфера зависимости Украины. Об этом 22 апреля «Известиям» сообщил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Украина и так зависима вообще по любому фронту. Поэтому газовая зависимость от Брюсселя — это плюс еще одна зависимость. Нет такого, что это как-то ухудшит положение Украины. Там, мне кажется, и так уже некуда», — отметил он.

По словам аналитика, о закупках российского газа на Украине знали многие, но молчали. Он допустил, что политики в Киеве могли опасаться последствий подобных заявлений.

«Если сейчас стали об этом говорить, то я допускаю, что это может свидетельствовать о том, что внутри политического сообщества на Украине разногласия уже выходят наружу», — сказал Демидов.

Украина всегда будет покупать газ, так как газовые месторождения на ее территории никогда не позволят закрыть собственные потребности, заключил эксперт.

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22 апреля первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод «Турецкий поток».

В начале месяца в российской энергетической компании «Газпром» сообщили, что в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) уровень запаса ресурсов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. Согласно информации Gas Infrastructure Europe (GIE) на 31 марта, запасы европейцев, в свою очередь, снизились до 34,3 млрд куб. м, что составляет треть от объема хранилищ. Данный показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом на 25,3 млрд куб. м.

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