На Украине признали закупку у Европы российского газа

Украина покупает российский газ, который идет через «Турецкий поток» в Сербию и Венгрию. Об этом 22 апреля сообщил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко.

«Европа — это единый газовый рынок, и на самом деле там действует принцип замещения, то есть мы не знаем, какой мы де-факто покупаем газ. Даже не может быть, а точно, покупаем и российский газ, который через «Турецкий поток» идет в Сербию, в Венгрию», — заявил Кучеренко в эфире украинского телемарафона.

Он подчеркнул, что происхождение молекул газа невозможно определить, указала «Газета.ru».

20 апреля агентство Reuters сообщило, что из-за рекордно низкого уровня запасов Украине может потребоваться импортировать 6,3 млрд куб. м газа на следующий зимний сезон. Даже закупки в объеме, указанном «Нафтогазом», обойдутся стране порядка $3 млрд. Сейчас Киев может купить лишь 0,4 млрд куб. м.