СМИ сообщили о рекордно низких запасах газа на Украине

Из-за рекордно низкого уровня запасов Украине может потребоваться импортировать 6,3 млрд куб. м газа на следующий зимний сезон. Об этом 20 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на экс-главу украинского оператора транзита газа Сергея Макогона.

«По состоянию на 16 апреля, в конце зимне-весеннего сезона, уровень хранения был самым низким за всю историю и составлял 0,7 млрд куб. м — 2,22% от полной емкости хранилища», — приводятся его слова в публикации.

Согласно подсчетам Макогона, стране необходимо собрать в резерв не менее 12,8 млрд куб. м газа. При этом государственная нефтегазовая компания Украины «Нафтогаз» озвучила необходимый объем импорта на более низком уровне — 4,6 млрд куб. м.

Даже закупки в объеме, указанном «Нафтогазом», обойдутся стране порядка $3 млрд. Сейчас Киев может купить лишь 0,4 млрд куб. м.

В феврале стало известно о том, что на Украине жители Кривого Рога вышли на митинг из-за отсутствия отопления более двух месяцев. На тот момент без отопления оставалось около 600 домов.

Ранее, 31 января, сообщалось, что украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон, несмотря на то что в июле компания заявила, что страна переживет зиму на собственном газе.